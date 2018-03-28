Магдеев проверил ТЦ «Омега», который раскритиковали в соцсетях посетители

Мэр Челнов Наиль Магдеев проинспектировал ТЦ «Омега», сообщает пресс-служба мэрии автограда.

Этот магазин прославился в соцсетях после того, как посетительница решила проверить эвакуационные выходы. Выяснилось, что дверь заперта, а за ней находится копировальный центр. Сейчас на этом месте уже нет копицентра, но Наиль Магдеев обратил внимание, что на двери есть замок.

«Если есть ключ, у любого есть желание закрыть его. Уберите эти «соблазны»! — сказал мэр.

Зайдя в один из отделов магазина, Наиль Магдеев спросил у персонала куда двигаться в случае пожара и куда звонить. Продавцы ответили верно, однако помимо «01» назвали один неверный номер.

Также мэр Челнов заметил, что огнетушитель не соответствует техническим характеристикам и был заряжен пять лет назад. Кроме того, в этом центре до сих пор не используется система «Стрелец-Мониторинг», которая переводит сигнал о пожаре с объекта мониторинга прямо на пульт диспетчерской службы. Это позволяет сократить время с нескольких минут до нескольких секунд.

Публикация от Ларочка (@sizikinal) 27 Мар 2018 в 3:41 PDT