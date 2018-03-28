В Хорошево-Мневниках пройдет пасхальная благотворительная ярмарка

В храме великомученика Феодора Тирона, который находится в Хорошево-Мневниках, в воскресенье, 1 апреля, состоится пасхальная благотворительная ярмарка.

— На ярмарке каждый сможет приобрести пасхальные подарки и полезные вещи для родных и близких. Кроме того, все желающие могут принести свои творческие работы в храм до 30 марта, и таким образом поделки попадут на прилавки ярмарки, — отметили в пресс-службе храма.

Ярмарка начнется сразу после литургии. Вход свободный. А в следующую субботу, 7 апреля, в храме состоится освящение куличей, яиц и пасх. Всех желающих ждут с 12.00 до 20.00.

Напомним, храм расположен по адресу: ул. Берзарина, д. 15, корп. 1.