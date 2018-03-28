«Ту-ту-ту, на-на-на». Пекин и Пхеньян снова вместе, снова рядом

Если в Китае или в Северной Корее захотят посвятить песню этому историческому, а может, и эпохальному событию, то им даже заморачиваться нет необходимости. Достаточно перевести на свой язык то, что у нас уже давно придумали. «Ту-ту-ту, на-на-на. Снова вместе, снова рядом». Это же словно про них писано. И не про Си Цзиньпина Ким Чен Ына в частности, а про Пекин и Пхеньян в общем и целом. Ведь сколько было разговоров о разладе, обидах и раздражении. Санкции опять же. Но лидер КНДР спустя семь лет после восшествия впервые выезжает из страны и прямиком в Поднебесную. А здесь вместе с женой зависает целых три дня.

Вот вам, пожалуйста, и «ту-ту-ту». Потому что на поезде. Или, как его постфактум назовут злые языки, «бронепоезде». А тут уже и «на-на-на». Потому что прием по высшему разряду. И, наверное, без заветренного салата «Цезарь», коим потчевали делегацию Трампа. Потому что кесарю — кесарево, а брату — как родному. И совсем не для того, чтобы кого-то там, за океаном, подразнить. Хотя тот, кто объявил войну, пусть для начала лишь торговую, должен понимать, что на войне как на войне: враг моего врага — мой друг.

Не факт, конечно, что председатель Си к своему гостю именно так и обращался. Но совершенно точно, что по-товарищески. Одно же дело делают. Служат миру и разрядке. Причем так, как они вместе это дело понимают. И это несмотря на то, что вопрос денуклеаризации еще не решен. «Вне зависимости от того, какие изменения происходят в регионе и мире, мы всецело готовы совместно с КНДР двигаться вперед рука об руку, углублять долгосрочное, здоровое и стабильное развитие отношений, чтобы принести пользу нашим народам и людям всего мира», — это Си Цзиньпин.

"Этой весной, полной счастья и надежд, я верю, что моя первая встреча с генсеком КПК принесет плоды дружбы, а также поспособствует миру и стабильности на Корейском полуострове и на планете", — а это Ким Чен Ын. Как говорится, почувствуйте разницу. По сути, никакой. Значит, разницу почувствуют там, где решили, что их «красная кнопка» больше. Не случайно же именно оттуда и приходят тревожные заголовки про «сенсацию» в Китае, про «переворот» в корейской ситуации. Хотя Пекин по-честному предупредил и Вашингтон, и Сеул о визите Ким Чен Ына. Но только после того, как тот отбыл домой, все узнали, чем они там занимались.

Вернее, узнали то, что им захотели сказать. Про единые взгляды, про общие стремления, про дружбу и взаимопомощь. Да, наверное, это — переворот. Но в хорошем смысле этого слова. Они возвращают все на свои места. И, прежде всего, опеку Пекина над Пхеньяном. Стало быть, тот, кто захочет разобраться с КНДР, теперь опять должен иметь в виду, что ему придется иметь дело с КНР. А эти слова Си: «приезжайте еще» — они же явно о том, что он желает видеть Кима живым и невредимым.

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