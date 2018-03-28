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В апреле участковые уполномоченные Савеловского проведут встречи с населением
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В апреле участковые уполномоченные Савеловского проведут встречи с населением 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Участковые уполномоченные отдела МВД России по Савеловскому району в течение апреля проведут несколько встреч с местными жителями. Их планируется организовать в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по САО.
— С 4 по 19 апреля участковые уполномоченные районного отделения полиции отчитаются перед местными жителями о проделанной в 2017 году работе. Все желающие смогут задать вопросы по мерам обеспечения правопорядка на территории, — поделился представитель пресс-службы.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://savelovskiy.mos.ru/ads/detail/7213454.html. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
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