В апреле участковые уполномоченные Савеловского проведут встречи с населением

Участковые уполномоченные отдела МВД России по Савеловскому району в течение апреля проведут несколько встреч с местными жителями. Их планируется организовать в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по САО.

— С 4 по 19 апреля участковые уполномоченные районного отделения полиции отчитаются перед местными жителями о проделанной в 2017 году работе. Все желающие смогут задать вопросы по мерам обеспечения правопорядка на территории, — поделился представитель пресс-службы.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://savelovskiy.mos.ru/ads/detail/7213454.html. (мю)