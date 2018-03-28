В регионе прошел первый обучающий семинар для представителей общественности, контролирующих качество ремонта дорог

28 марта в регионе впервые прошел обучающий семинар для представителей общественности, посвященный теоретическим основам контроля производства дорожных работ. Организаторами мероприятия выступили региональный департамент транспорта и областная дорожная служба. Также в зале присутствовали сотрудники агентства по муниципальному заказу мэрии Ярославля , специалисты областной и городской лабораторий.

Семинар организован во исполнение поручения губернатора Дмитрия Миронова , данного после встречи с активистами-дорожниками, в среде которых давно есть запрос на повышение уровня знаний для усиления контроля за качеством проводимых в регионе работ.

— Мы сегодня постарались максимально разобрать все нюансы, — рассказал директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев . — Уровень компетенции многих активистов достаточно высок, однако для качественного совместного взаимодействия, для сбалансированной работы нам необходимо, чтобы все знали основы процесса. Впереди у нас у всех большой строительный сезон. Я надеюсь, что вместе мы будем эффективно контролировать работу подрядчиков.

На семинаре осветили три основные темы: безопасность дорожного движения в местах производства работ, соблюдение их технологии и непосредственно контроль качества. Также специалисты ответили на все интересующие слушателей вопросы. Программа встречи была сформирована в соответствии с пожеланиями участников.

— Самое важное, что начался процесс взаимодействия со структурами, которые являются заказчиками работ, — отметил общественник Андрей Трифонов . — Впервые мы напрямую общаемся со специалистами Ярославской областной дорожной службы. Я считаю, что сегодняшний семинар — это новый шаг к хорошим дорогам.

Количество слушателей в итоге превысило число предварительно записавшихся через официальную группу проекта. Организаторы планируют в дальнейшем проводить обучение активистов на регулярной основе.

Справка

В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 — из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.

Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это Ярославская агломерация, в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.

В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. На эти деньги отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.