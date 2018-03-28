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Новые лавочки и урны появятся в Таганском районе
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Новые лавочки и урны появятся в Таганском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Работы по установке новых лавочек, урн, каруселей и турников проведут в Таганском районе в всенне-летний период. Об этом 28 марта проинформировал ведущий инженер по вопросам благоустройства Игорь Дашковецкий.
— Программа уже утверждена. В ходе выполнения работ состоится установка малых архитектурных форм. Их количество разнится. Например, по адресу: улица Библиотечная, около домов 13 и 15/8, — оборудуют 15 новых лавочек, урн и каруселей. Во дворах по адресу: Верхняяя Радищевская, рядом с домом 13/15, — установят десять таких объектов, — уточнил Игорь Дашковецкий.
Он дополнил, что в настоящее время сотрудники учреждения ведут подготовку к проведению общегородских субботников. В ходе уборки территорий 14 и 21 апреля работники очистят территории Таганского парка, Калитниковского сквера, Новоспасского пруда.
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