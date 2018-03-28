Из Мясницкой в Театральную. Когда и зачем в Воронеже переименовывали улицы

Ровно 100 лет назад воронежские большевики утверждали свою власть и вели борьбу со старым укладом, в том числе, через массовое переименование улиц. Какие названия до сих пор передают дух той эпохи и сохранилось ли хоть что-нибудь из дореволюционных времён, рассказал историк и краевед Владимир Размустов.

Кто первый?

Октябрьская революция в Воронеже произошла 30 октября (по старому стилю) 1917 года — тогда были захвачены вокзал, телеграф и другие узловые пункты связи. При этом царские органы власти существовали ещё более полугода, хотя и были отрезаны от всякого рода финансирования.

Положение в Воронеже изменилось весной 1918 года, когда несколько руководящих постов в городе заняла группа иногородних большевиков, вынужденных мигрировать из Украины в связи с неблагоприятными для них политическими событиями. Эти люди во главе с заместителем председателя исполкома воронежского губернского Совета Михаилом Богуславским и стали инициаторами роспуска думы и управы 11 мая 1918 года, взамен был образован городской Совет рабочих и красноармейских депутатов.

Бороться против старого уклада новая власть начала с переименования улиц — причём делалось это без разбору. И это понятно: решающую роль в горсовете играли не коренные воронежцы, а приезжие революционеры, у которых полностью отсутствовало какое-либо уважение к старинным воронежским названиям.

Первым делом городской Совет переименовал Мясницкую улицу (сейчас — Театральная) в улицу 11 Мая — в память о дате роспуска располагавшихся там думы и управы. А Жандармская гора, где ранее стояли конюшни жандармского ведомства и жандармские казармы, стала улицей Коммунаров.

Самые же существенные и многочисленные переименования произошли 27 августа. Как пишет в своей книге «Воронеж: история города в названиях улиц» краевед Павел Попов , более 20 основным и нескольким второстепенным улицам и площадям были присвоены новые названия. Они были посвящены теоретикам марксизма и революционерам, так появились улицы Карла Маркса, Фридриха Энгельса , Плеханова (позже Плехановская), Чернышевского. В честь революционных дат были названы улицы 27 Февраля, 25 Октября. Тогда же появились проспекты Революции и Солнце Свободы (ныне ул. Свободы), улицы Пролетарская, Крестьянская, площади III Интернационала (парк «Орлёнок»), Парижской Коммуны (располагалась в районе Центрального рынка).

Вперёд, к новым улицам Бедноты!

Интересна история появления улицы Бедноты, которую создали из улиц Савиновской (от фамилии домовладельца) и Старо-Гуменной (гумна — места, где складывали скирды хлеба) в районе Чижовки. В царское время там располагались мазанки с соломенными крышами и таким же убогим бытом. Советская власть решила превратить эти улочки в первую в Воронеже образцовую окраинную улицу — там засыпали овраг, проложили водопровод, посадили деревья, построили грунтовую дорогу и укрепили стены железобетонными и кирпичными подпорками.

8 ноября 1918 года газета «Известия» , анонсировав торжественное открытие улицы Бедноты, приуроченное к первой годовщине Октябрьской революции, писала: «В этой новой улице символ наших будущих достижений. В ней торжество нашей победы. В ней наша радость. „Мы новый мир построим“, — пели вымученные упорной и тяжёлой борьбой наши предки. Мы же начали строить этот радостный мир. Одной из первых наших побед является „улицы Бедноты“… Вперёд же, к новым „улицам Бедноты“!

Однако с годами „бедняцкое“ название показалось устаревшим, и уже в 1930-е годы улице дали нынешнее имя — Красных Партизан. Известно, что в эти годы в Воронеже действовал „штаб красных партизан“, и несколько бывших партизан жили именно на этой улице.

Вторая волна — против религии

Через 10 лет, в 1928 году, последовала вторая волна переименования улиц. Как отмечает Павел Попов, на этот раз главное место было отведено именам участников революционного движения и советским деятелям. Так появились улицы Батуринская, Веры Фигнер , Герцена, Желябова, Каляева, Томского, Цюрупы, Декабристов, переулки Бауманский, Бестужевский. Были увековечены праздничные даты и рабочие будни — улицы Трудовая, Освобождения Труда, Первомайская, Гора Металлистов, переулки Рабкоровский, Кооперативный, Коллективный…

В этот же период навсегда прощаются „с религиозными обрядностями, фамилиями купечества и дореволюционных деятелей“. Так, Богословская становится Чернышевского, Богоявленская — 25 Октября, Вознесенская — Николая Таранченко, участника революционных событий 1905 года. Самое курьёзное переименование, пожалуй, связано с улицей Монашкина гора, где издавна жили монахини и находилась усадьба, принадлежавшая Покровскому Девичьему монастырю. Она превратилась в улицу… Крупской — в честь соратницы и жены Владимира Ленина.

Тогда же на карте города впервые возникли советские краеведческие названия, посвящённые истории края. Например, Фабричный переулок, где в XVIII-XIX веках находились суконные фабрики, улица имени Ивана Дзиньковского, полковника Острогожского слободского казачьего полка, участника восстания Степана Разина . А всё потому, что в это время к переименованию улиц были привлечены сотрудники губернского музея во главе с его директором Николаем Валукинским.

В 1960-70-е годы произошло, пожалуй, последнее массовое переименование. Улицам, где проходили ожесточённые бои в Великую Отечественную вой­ну, начали присваивать имена военачальников, героев войны (ул. Лидии Рябцевой, Зои Космодемьянской и др.), номера воинских подразделений — имени 45-й, 206-й, 232-й, 303-й Стрелковых Дивизий, 60-й Армии и др. Меняли тогда преимущественно двойные, похожие и неблагозвучные названия. К примеру, именно в это время 2-й Клинический переулок превратился в переулок Здоровья.

Руки не дошли

Многие воронежцы, наверное, обращали внимание, что на некоторых центральных улицах есть таблички с двойным наименованием — современным и дореволюционным. В их числе ул. Большая Чижовская — 20-летия Октября, Большая Дворянская — проспект Революции и др. А какие названия улиц сохранились с царских времён, и переименовать их у революционеров и советских деятелей не дошли руки?

Итак, одна из этих улиц, и она на устах у всех — это улица Кольцовская. Существует она не один век и сначала называлась Лесной или Лесных дворов. В 1892 году в честь 50-летия со дня смерти поэта Алексея Кольцова вышло постановление Воронежской думы о приуроченных к этой знаменательной дате мероприятиях, где отдельным пунктом прописывалось переименовать улицу Лесную в Кольцовскую.

Почти 120 лет носит своё название улица Никитинская. Это имя она получила в сентябре 1899 года в честь 75-летия со дня рождения поэта Ивана Саввича Никитина . Именно на этой улице сохранился дом, где жил поэт, теперь там располагается музей. Ранее улица называлась 2-й, затем 3-й Дворянской, а в местном обиходе — то Кирочной — из-за располагающейся рядом Лютеранской кирхи, то Клочковской — в честь живущего поблизости купца.

Ещё одна сохранившая своё историческое имя улица называется Средне-Московской. На карте Воронежа она появилась ещё в XVIII веке и располагалась в старой части города — между Старо-Московской (сейчас — Карла Маркса ), по которой пролегала дорога на Москву , и Ново-Московской (ныне — Плехановская) улицами.

Ну, и настоящей долгожительницей можно по праву назвать Большую Стрелецкую улицу, названную так в честь Стрелецкой Слободы, первое упоминание о которой относится к началу XVII века. Жили здесь стрельцы, служилые люди, которые охраняли город и занимались ремёслами. Известно, что именно на Большой Стрелецкой улице в 1809 году родился поэт Алексей Кольцов.