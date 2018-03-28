Более 40 улиц Липецка останутся без воды 29 марта

29 марта в Липецке отключат воду на 41 улице, сообщила пресс-служба АО «ЛГЭК».

С 10.00 до 20.00 не будет воды в домах по улицам:

площади Мира, 1д, Северный Рудник, Кузьминская, проспект Мира, 11а, 13а, 13б;Адм. Макарова, 18а.

С 29 марта 00.00 до 30 марта не будет света в домах по улице Морская.

С 10.00 до 16.00 отключат воду в доме №131 по улице Гагарина.

С 10.00 до 14.00 без воды останутся жители домов по улицам:

Ангарская, Геологическая, Детская, Исполкомовская, Маргелова, Металлистов, Монтажников, Ново-Весовая, Ударников, переулок Рудный, Юношеская, переулок Космический, Взлетная, переулок Сырский, переулок Усадебный, Рудничная, Коттеджная, Смирнова, переулок Туманный, Городовикова, переулок Чистый, Минская, переулок Клеверный, Рябиновая, Техническая, Медицинская, Базарная, Почтовая, Поселковая, переулок Лирический, Жактовская, Солнечная, Паровозная, Прудная.