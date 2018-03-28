МЧС предупреждает об опасности выхода на лед

На водоемах Ярославской области началось активное разрушение ледового покрова, поэтому высок риск провала людей и техники в воду. Об этом предупреждает региональное управления МЧС России

Толщина льда на большинстве рек и малых закрытых водоемов составляет 35 — 45 сантиметров, на озерах Неро и Плещеево — 40 — 50 сантиметров. Самый тонкий лед на водохранилищах. Ранее работавшая пешая ледовая переправа в Тутаевском районе закрыта 26 марта.

В настоящее время Главное управление МЧС России по Ярославской области совместно с региональным департаментом охраны окружающей среды и природопользования проводит проверку готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья, наиболее опасных гидротехнических сооружений и районов, подверженных подтоплениям.

За нарушение официального запрета выхода на лед пешеходам грозит штраф три тысячи рублей, выезжающим на транспорте — пять тысяч рублей.