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МЧС предупреждает об опасности выхода на лед
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МЧС предупреждает об опасности выхода на лед 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
На водоемах Ярославской области началось активное разрушение ледового покрова, поэтому высок риск провала людей и техники в воду. Об этом предупреждает региональное управления МЧС России.
Толщина льда на большинстве рек и малых закрытых водоемов составляет 35 — 45 сантиметров, на озерах Неро и Плещеево — 40 — 50 сантиметров. Самый тонкий лед на водохранилищах. Ранее работавшая пешая ледовая переправа в Тутаевском районе закрыта 26 марта.
В настоящее время Главное управление МЧС России по Ярославской области совместно с региональным департаментом охраны окружающей среды и природопользования проводит проверку готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья, наиболее опасных гидротехнических сооружений и районов, подверженных подтоплениям.
За нарушение официального запрета выхода на лед пешеходам грозит штраф три тысячи рублей, выезжающим на транспорте — пять тысяч рублей.
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