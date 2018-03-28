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Капитальный ремонт контролирует общественность
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Капитальный ремонт контролирует общественность 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В этом году в столице отремонтируют около 2400 домов. Куда обращаться, если к качеству ремонта есть претензии?
Вера Москвина, член попечительского совета Фонда капремонта, пояснила «Вечерке».
— В строительном городке у дома, где ведется ремонт, всегда есть стенд. На стенде указаны виды и сроки проведения работ, — пояснила Вера Михайловна. — Там же указаны телефоны тех, кто непосредственно за это отвечает.
По словам эксперта, наиболее эффективно обращение в Городскую комиссию общественного контроля за проведением капремонта. Ее представительства есть в каждом округе.
— У комиссии есть горячая линия. Звоните туда, вам обязательно помогут, — пояснила Москвина. — Телефон (495) 223-48-30.
Если квартира у вас не приватизирована, то обращаться с жалобами на капремонт можно в управу района. Также не забывайте: качество и сроки проведения работ контролирует ваш муниципальный депутат. Запишитесь к нему на прием.
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