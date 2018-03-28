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Волгоградцев просят помочь в поиске сбежавшего из спецучреждения подростка
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Волгоградцев просят помочь в поиске сбежавшего из спецучреждения подростка 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Полиция Костромской области обратилась к волгоградцам за помощью в розыске 17-летнего молодого человека, самовольно ушедшего из специального учебно-воспитательного учреждения в поселке Бычиха.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, Анатолий Иванович Дульцев сбежал из учреждения в августе 2017 года. Правоохранители выяснили, что он долгое время проживал в Казани, где работал подсобным рабочим у неизвестного мужчины. В январе 2018 года подросток попался на краже, после чего пропал. Подросток имеет худощавое телосложение и рост 165 сантиметров. Лицо у него европейского типа, глаза серые, нос средний прямой, а волосы светло-русые. Речь у мальчика ясная. В день исчезновения он был одет в брюки коричневого цвета и темную футболку с белой надписью.
Всех, кто что-либо знает о том, где находится подросток, просят обратиться в полицию по следующим номерам 8 (4942) 397­560, 397­628, 8­910­954­10­16 (Воронов А. С.), или ­ 8 (4942) 39-7­6-69.
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