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Л. Печатников: Пенсионеры из ВАО подали больше всех заявок на участие в проекте по активному долголетию
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Л. Печатников: Пенсионеры из ВАО подали больше всех заявок на участие в проекте по активному долголетию 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Наибольшее количество заявок на участие в проекте по активному долголетию подали пенсионеры, проживающие в Восточном административном округе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников в интервью инфоцентру правительства столицы.
«Больше всего пенсионеров откликнулись в ВАО — свыше 8 тыс. человек», — уточнил Л. Печатников, отвечая на вопрос, какой из столичных округов в настоящее время лидирует по записи на пилотный проект.
Кроме того, заместитель мэра отметил, что желающие участвовать в проекте преподаватели и специалисты проходят тщательный отбор.
«Безусловно, мы проводим тщательный отбор людей, которые будут задействованы в проекте. Это, к слову, еще и дополнительная возможность проявить свои таланты и получить работу для специалистов соответствующих квалификаций. Я недавно встречался с учащимися Московского городского педагогического университета и один из студентов был обеспокоен: найдется ли ему работа в городе по окончании вуза — он преподаватель театрального искусства. В городе очень много преподавателей дополнительного образования и иногда им не хватает работы. Мы с удовольствием предоставляем им еще одну возможность: теперь они могут работать с людьми пожилого возраста», — подчеркнул Л. Печатников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействуют образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовят соответствующие предложения и пройдут квалификационный отбор. С. Собянин отметил, что у проекта пока нет названия, предполагается, что его выберут сами москвичи.
Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.
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