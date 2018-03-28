Беседу о православии проведут для жителей Пресненского района 

Для посетителей филиала «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 30 марта проведут тематическую беседу.
— С гостями поговорит представитель православного храма. Мероприятие посвятят теме «Вход Господень в Иерусалим». Участники собрания смогут задать вопросы, прочесть строки из Священного Писания, подробнее познакомиться с историей религиозных событий, — поделилась информацией организатор культурных мероприятий филиала «Пресненский» ТЦСО «Арбат» Екатерина Пиняева.
Она добавила, что прошлую подобную беседу посвятили теме «Таинство Соборования».