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Беседу о православии проведут для жителей Пресненского района
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Беседу о православии проведут для жителей Пресненского района 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Для посетителей филиала «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 30 марта проведут тематическую беседу.
— С гостями поговорит представитель православного храма. Мероприятие посвятят теме «Вход Господень в Иерусалим». Участники собрания смогут задать вопросы, прочесть строки из Священного Писания, подробнее познакомиться с историей религиозных событий, — поделилась информацией организатор культурных мероприятий филиала «Пресненский» ТЦСО «Арбат» Екатерина Пиняева.
Она добавила, что прошлую подобную беседу посвятили теме «Таинство Соборования».
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