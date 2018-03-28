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Заявлено об угрозе обрушения памятников и крупных торговых центров в Москве
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Заявлено об угрозе обрушения памятников и крупных торговых центров в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Вадим Лукашевич, курировавший в 2007 году космические памятники в Москве, заявил о возможном обрушении нескольких изношенных конструкций.
Бывший замгенерального директора центрального научно-исследовательского института промышленных стальных конструкций им. академика Мельникова (ЦНИИПСК) Вадим Лукашевич предупредил о ненадежности двух космических памятников и крупного торгового центра в Москве. Об этом он заявил подписчикам в Facebook.
По его словам, потенциальную опасность представляют ракета-носитель «Восток» на ВДНХ, перед скоро вновь открывающимся павильоном «Космос».
«Штатное положение ракеты (именно так она экспонировалась на авиасалоне в парижском Ле-Бурже) — горизонтальное, а на ВДНХ она уже более 40 лет стоит вертикально. По документации необходимо ракету периодически опускать и проводить регламентные работы — в первое (советское) время это периодически выполнялось, но последние лет 20-25 — уже нет. Конструкция окончательно стала вертикальным статичным монументом, из всех гидромагистралей давно слили рабочую жидкость, и за долгие годы вся система (магистрали, шланги, домкраты, уплотнители и т.п.) пришла в полную негодность», — заявил Лукашевич.
Эксперт подчеркнул, что объект может упасть в любой момент от сильного порыва ветра. Это заключение ЦНИИПСК на 2007 год.
Вторым опасным объектом он назвал памятник Юрию Гагарину на одноименной площади на московском Ленинском проспекте.
Металлический каркас, находящийся внутри, как и другие подобные сооружения проектировал ЦНИИПСК. У этих высотных стелл есть одна конструктивная особенность: у них наверху, внутри конструкции, установлены динамические гасители колебаний, нуждающиеся в постоянном мониторинге. Однако в 2000-2001 годах владелец памятника (один из департаментов московской мэрии) отказался продлевать договор с ЦНИИПСК на авторское сопровождение эксплуатации монумента. И, соответственно, никакие регламентные работы сотрудниками института на нем не проводились.
Третий объект — торговый центр «Атриум» у Курского вокзала.
У этого сооружения есть одна неприятная особенность — его купольную крышу проектировал Нодар Канчелли — автор рухнувшей крыши аквапарка «Трансвааль-парк».
«По свидетельству специалистов ЦНИИПСК, в проектировании он использовал собственный принцип создания статически неопределимых конструкций, который в ряде случаев ведет к неизбежному обрушению. Когда арестованный следствием Канчелли сумел «замотать» следователей заумными математическими расчетами и вышел «сухим», наши, не желая выносить сор из избы, промолчали — хотя в свое время они отказались давать экспертное заключение на аквапарк, и прервали все отношения с фирмой Канчелли», — резюмировал специалист.
По его словам, эта информация особенно нужна после трагедии в Кемерово, где в минувшее воскресенье из-за пожара погибли 64 человека. Напомним, прибвывший в регион президент Владимир Путин пообещал наказать всех виновных в трагедии.
На городском кладбище Кемерово начались похороны погибших. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.
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