Новые лавочки и урны установят в Таганском районе

На территории Таганского района в 2018 году установят новых лавочек, урн, каруселей и турников, сообщили 28 марта.

Со слов ведущего инженера по вопросам благоустройства Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Игоря Дашковецкого, работы состоятся в весенне-летний период.

— По адресу: улица Библиотечная, около домов 13 и 15/8, оборудуют 15 новых лавочек, урн и каруселей. Во дворах по адресу: Верхняяя Радищевская, рядом с домом 13/15, — установят десять таких объектов, — пояснил Игорь Дашковецкий.

Он отметил, что в сейчас сотрудники учреждения ведут подготовку к проведению общегородских субботников. Во время уборки территорий 14 и 21 апреля специалисты очистят территории Таганского парка, Калитниковского сквера, Новоспасского пруда.

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