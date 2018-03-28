Жители Екатеринбурга выпустили в небо сотни белых шаров в память о погибших в Кемерово

Сегодня вечером жители Екатеринбурга провели акцию в память о погибших в пожаре в Кемерово . Они запустили в небо сотни белых шаров, накачанных гелием.

О том, чтобы собраться в 18:00 в одном месте, жители договаривались в соцсетях и мессенджерах, пересылая друг другу сообщения с временем и местом встречи. В городе было несколько точек траурной акции — это площадь Труда, где вчера образовался стихийный мемориал с цветами и игрушками, аллея перед 16-й и 19-й школами в Академическом, стадион в посёлке Кольцово, детский сад № 81 на ЖБИ и другие места.

Шары полетели в небо также в Асбесте и Нижнем Тагиле. Таким образом люди выразили свои соболезнования.

При этом не все пользователи соцсетей разделили такое выражение скорби. Некоторые екатеринбуржцы в комментариях к призыву запустить в небо шарики писали, что это никому не поможет, а только загрязнит природу.

«Деньги бы лучше перечисляли, а не шары пускали», «У людей горе, а они шарики пускают», «Почему бы просто молча не сдавать кровь для пострадавших? При отравлении продуктами горения необходимо переливание крови. От шариков им легче не станет», «Принесите цветы, поставьте свечку, но не запускайте шары массово по всей России , от них гибнут птицы, наносится огромный вред окружающей среде. А нам здесь ещё жить» — такие комментарии к призыву появлялись в группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».