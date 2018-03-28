Поделки из природных материалов и вторсырья сделают в районе Куркино

Давать вторую жизнь казалось бы ненужным вещам научат участников кружка «Природная мастерская» клуба «Зеленая планета» в районе Куркино . Мастер-класс «Шляпка-игольница» состоится в четверг, 29 марта, в экологическом классе на Родионовской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Моприроды.

— Под руководством педагогов дети создадут своими руками полезную в хозяйстве вещь, используя природные материалы, а также вторсырье, — отметили в пресс-службе.

Занятие начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. Возрастная категория 5+.