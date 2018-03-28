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Поделки из природных материалов и вторсырья сделают в районе Куркино
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Поделки из природных материалов и вторсырья сделают в районе Куркино 

Префектура СЗАО города Москвы 27 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Давать вторую жизнь казалось бы ненужным вещам научат участников кружка «Природная мастерская» клуба «Зеленая планета» в районе Куркино. Мастер-класс «Шляпка-игольница» состоится в четверг, 29 марта, в экологическом классе на Родионовской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Моприроды.
— Под руководством педагогов дети создадут своими руками полезную в хозяйстве вещь, используя природные материалы, а также вторсырье, — отметили в пресс-службе.
Занятие начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. Возрастная категория 5+.
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