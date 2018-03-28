Как очаровать султана: шесть уроков обольщения от героинь «Великолепного века»

Героиня сериала «Великолепный век» Хюррем сделала невозможное: не только стала единственной любовью могущественного султана, но и заставила его отказаться от свободы, женившись на ней. Как же ей это удалось? Ведь 500 лет назад приемы обольщения отличались от тех, которые чаще всего используют современные представительницы слабого пола.

Так что же это были за секреты? Недоступность Хюррем Султан ( Мерьем Узерли ). Кадр из сериала «Великолепный век»

Избитая фраза «запретный плод всегда сладок» никогда не потеряет своей актуальности. Женщины-загадки притягательны. Они волнуют, будоражат чужую фантазию, заставляют менять тактику — словом, делают все, чтобы вызвать желание завоевать ее.

Если женщина дает отпор пылкому кавалеру, многих это задевает, и объект любви становится еще желаннее. Обычное влечение легко может превратиться в страсть или даже настоящее чувство.

Например, яростный отпор, который дала дочь купца из Манисы Елена шехзаде Мустафе, едва не заставил его пойти против воли отца. Да и сам Сулейман попал в эту любовную ловушку. Итальянская принцесса Фортуна считала султана варваром и отвергала его. Сулейман загорелся и заинтересовался итальянкой. И даже привел ее в свой гарем, пренебрегая интересами государства. Грация В воспоминаниях современников Сулеймана есть строки, посвященные наложницам султана. «Они были ленивы и красивы», — писали путешественники, побывавшие в гареме. Женщины гарема действительно передвигались с мягкой грацией ленивой кошки.

Всем известно, что красивый танец без промаха может сразить любое сердце мужчины. Грациозные и ритмичные движения бедер, плеч, головы, рук в сочетании с блеском драгоценностей и легким шелестом шелковых тканей сводили с ума даже самых искушенных. Не случайно наши современницы ринулись осваивать танец живота — это орудие обольщения с каждым годом становится все популярнее. Женская мудрость Впрочем, некоторые это называют хитростью. Как бы то ни было, но некоторые женские уловки и знание мужской психологии помогают обратить на себя внимание и достичь нужного эффекта.

Например, любой мужчина хочет чувствовать себя сильным, даже если он по комплекции скелет, обтянутый кожей. И поэтому нужно дать шанс ему стать защитником и опорой. Вспомните, как Хюррем в первый день своего пребывания в гареме обратила на себя внимание султана, упав в обморок в его объятия.

А когда Махидевран, увидев в ней опасную соперницу, набросилась на Хюррем, последняя и не пыталась сопротивляться, несмотря на физическое превосходство. Позволив себя избить, мудрая Хюррем и обезвредила Махидевран, и позволила Сулейману проявить мужские качества, став защитником. Волшебство волос К съемкам сериала было пошито несколько тысяч костюмов, каждый актер за одну серию переодевался минимум три раза. Кадр из сериала «Великолепный век»

Густые, длинные и ухоженные волосы для восточной женщины — главная ценность. В XVI столетии волосы дам должны были быть убранными в аккуратную прическу.

В «Великолепном веке» героини появляются с роскошными локонами. Однако эти детали — художественный вымысел создателей сериала. В реальной жизни в те времена восточные красавицы не могли ходить с распущенными волосами, они обязательно заплетали их в косы.

Сейчас всевозможные прически с косами очень популярны. Так представительницы прекрасной половины смотрятся изысканнее и гламурнее. К тому же, как показывают многочисленные соцопросы, большинство мужчин любит, когда женщина носит длинные волосы, — так что стоит подумать, прежде чем делать короткую стрижку. Украшения и шелка Чтобы стать бриллиантом, алмазу нужна огранка. Так и женщина, облачившись в определенные наряды и умело используя украшения, может преобразиться настолько, что ее и родная мама не узнает.

Впрочем, это сейчас в арсенале обольстительниц есть и глубокое декольте, и всевозможные складки-драпировки, и чулки, и другие хитрости. Кстати, роскошные наряды Хюррем и других обитательниц гарема, опять же –художественная вольность создателей сериала.

В реальности дамы Османской империи носили примитивные фасоны. Поэтому они делали ставку на струящиеся и блестящие ткани. И чем дороже и фактурнее ткань, тем красивее в ней выглядишь. Хобби и увлечения Понятно, что дорогими тканями и украшениями прелестниц обеспечивал Сулейман. Но все это в том или ином варианте получал весь гарем. И если хотелось особого положения, то женщина должна была доказать, что достойна великого мужа, покорив его чем-то особенным.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Некоторые покоряли господина умением оригинально украсить наряд. Не каждая чаровница могла расшить шелка таким узором, чтобы у окружающих захватывало дух от его красоты.

Хюррем писала великолепные любовные письма властителю, разбиралась в политике и искусстве. Всегда была интересной собеседницей и всегда находила повод, чем удивить своего возлюбленного.

Конечно, со временем методы обольщения менялись в деталях, но неизменным оставалось главное: женственность, индивидуальность и умение превратить недостатки, если таковые имеются, в достоинства.