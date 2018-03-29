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Лайнер нового поколения вышел на линию Москва-Ханой (фото)
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Лайнер нового поколения вышел на линию Москва-Ханой (фото) 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Авиакомпания Vietnam Airlines поставила на линию Ханой-Москва один из самых современных авиалайнеров нового поколения — Boeing 787-9 DreamLiner Новый самолет заменил на этом рейсе старый Airbus A330, что позволило увеличить количество мест эконом-класса с 246 до 283, а в бизнес-классе — с 24 до 28.
Бизнес-класс в Boeing 787-9 DreamLiner имеет два ряда по четыре кресла, способных принимать полностью горизонтальное положение. Эконом-класс состоит из традиционных трех рядов по три места.
Оба класса снабжены дисплеями, встроенными в спинки впереди стоящих кресел. Мультимедиа доступна на восьми языках, в том числе на русском.
Салон нового поколения обладает лучшей шумоизоляцией, сохраняет оптимальный уровень влажности воздуха, а, также, давление на земном уровне. В самолете установлены более вместительные багажные полки, действует мягкое светодиодное освещение, используется технология, позволяющая ослабить действие турбулентности.
Иллюминаторы Boeing 787-9 DreamLiner считаются самыми большими в отрасли — 46 сантиметров в высоту — и обладают механическими шторками. Такие же самолеты прилетают в Москву только из Токио и Лондона, иногда — из Баку и Ташкента. Как мы писали ранее, планируется, что к концу года такой самолет прилетит в российскую столицу и из Хошимина. Расписание Москва— Ханой пока остается прежним. Источник: Интерфакс Фото: Интерфакс/Андрей Щетинин
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