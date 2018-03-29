Лайнер нового поколения вышел на линию Москва-Ханой (фото)

Авиакомпания Vietnam Airlines поставила на линию Ханой-Москва один из самых современных авиалайнеров нового поколения — Boeing 787-9 DreamLiner Новый самолет заменил на этом рейсе старый Airbus A330, что позволило увеличить количество мест эконом-класса с 246 до 283, а в бизнес-классе — с 24 до 28.

Бизнес-класс в Boeing 787-9 DreamLiner имеет два ряда по четыре кресла, способных принимать полностью горизонтальное положение. Эконом-класс состоит из традиционных трех рядов по три места.

Оба класса снабжены дисплеями, встроенными в спинки впереди стоящих кресел. Мультимедиа доступна на восьми языках, в том числе на русском.

Салон нового поколения обладает лучшей шумоизоляцией, сохраняет оптимальный уровень влажности воздуха, а, также, давление на земном уровне. В самолете установлены более вместительные багажные полки, действует мягкое светодиодное освещение, используется технология, позволяющая ослабить действие турбулентности.