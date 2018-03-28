Обугленные кости с берега Онежского озера рассказали о первом вторжении в Финляндию 

Алексей Тарасов из Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН проанализировал находки, сделанные в окрестностях Онежского озера с помощью радиоуглеродного метода. Ученый установил, что люди эпохи мезолита появились здесь не менее 9 000 лет назад. Это значит, что они заселили приозерный край раньше, чем датирована основная масса находок следов человека в Финляндии и Скандинавии. По всей видимости, именно через Карелию человек и попал туда после отступления ледников. Соответствующая статья опубликована в Norwegian Archaeological Review.
Автор использовал шесть обожженных костей, найденных ранее при раскопках различными группами археологов на северном и западном берегу Онежского озера. Все останки ученый подвергнул из радиоуглеродной датировке с помощью ускорительной масс-спектрометрии (УМС). Поскольку таких установок в России всего одна и она плотно занята, он был вынужден направить образцы на анализ в Польшу.
УМС — это сверхчувствительный метод изотопного анализа. В ходе нее вещество образца «обстреливается» через мишень, содержащую пары магния. При этом молекулы образца разрушаются, что позволяет извлечь из них отдельные атомы углерода. Они отбираются, а остальные «осколки» молекул отсеивают электромагнитными фильтрами, что повышает надежность анализа. Она выше, чем у стандартной масс-спектрометрии.
Выяснилось, что некоторые из этих обожженных на костре костей имеют возраст вплоть до 9 000 лет. Это ранний бореальный период — момент, когда постепенный подъем уровня моря отсек Ирландию от Великобритании и начал «подтапливать» систему рек и озер Карелии, провоцируя находившихся здесь людей на миграции. Их дополнительно облегчала развитая система водных путей, пронизывающих регион.
Новые датировки имеют большое значение для прояснения истории заселения Фенноскандии. Дело в том, что в Финляндии и Норвегии есть следы людей, живших там 9−10 тысяч лет назад. Их каменные орудия по технике обработки похожи на те, что имели мезолитические жители нынешней Русской равнины в ту же эпоху (впрочем, эти люди генетически не родственны ее современному населению, индоевропейскому по происхождению).
В то же время, перед антропологами стояла проблема — между Русской равниной и Фенноскандией лежит Карелия, где долгое время самые древние достоверно определенные следы человека были более «молодыми», нежели в Финляндии и Скандинавии. В принципе, это вполне понятно — движение мезолитических охотников-собирателей было довольно быстрым, они не останавливалось подолгу на одном месте. Кроме того, они шли вдоль воды, а море с тех пор чуть поднялось, затопив часть прибрежных районов.
Несмотря на то, что попадание людей в Фенноскандию через Карелию на первый взгляд кажется довольно очевидным, на деле это совсем не так. Люди очень рано научились преодолевать большие водные преграды. Скажем, следы человека на Крите появляются уже 130 000 тысяч лет назад, в Австралии — 65 тысяч лет назад, на Кипре — как минимум 12 тысяч лет назад, и так далее. В большинстве случаев первобытные люди быстро преодолевали водные преграды такой протяженности как Балтийское море. К тому же отсутствие доказанных следов человека в Карелии до момента их появления в Фенноскандии заметно осложняло принятие карельского маршрута заселения этого региона рядом ученых. Например, известно, что через несколько тысяч лет после конца мезолита предки нынешних скандинавов прибыли на территорию современных Швеции и Норвегии именно по морю. Таким образом, новая работа вносит важный вклад в доказательство сухопутного сценария расселения людей, происходящих с Русской равнины по Фенноскандии.