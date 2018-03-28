Обугленные кости с берега Онежского озера рассказали о первом вторжении в Финляндию

Алексей Тарасов из Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН проанализировал находки, сделанные в окрестностях Онежского озера с помощью радиоуглеродного метода. Ученый установил, что люди эпохи мезолита появились здесь не менее 9 000 лет назад. Это значит, что они заселили приозерный край раньше, чем датирована основная масса находок следов человека в Финляндии и Скандинавии. По всей видимости, именно через Карелию человек и попал туда после отступления ледников. Соответствующая статья опубликована в Norwegian Archaeological Review.

Автор использовал шесть обожженных костей, найденных ранее при раскопках различными группами археологов на северном и западном берегу Онежского озера. Все останки ученый подвергнул из радиоуглеродной датировке с помощью ускорительной масс-спектрометрии (УМС). Поскольку таких установок в России всего одна и она плотно занята, он был вынужден направить образцы на анализ в Польшу

УМС — это сверхчувствительный метод изотопного анализа. В ходе нее вещество образца «обстреливается» через мишень, содержащую пары магния. При этом молекулы образца разрушаются, что позволяет извлечь из них отдельные атомы углерода. Они отбираются, а остальные «осколки» молекул отсеивают электромагнитными фильтрами, что повышает надежность анализа. Она выше, чем у стандартной масс-спектрометрии.

Выяснилось, что некоторые из этих обожженных на костре костей имеют возраст вплоть до 9 000 лет. Это ранний бореальный период — момент, когда постепенный подъем уровня моря отсек Ирландию от Великобритании и начал «подтапливать» систему рек и озер Карелии, провоцируя находившихся здесь людей на миграции. Их дополнительно облегчала развитая система водных путей, пронизывающих регион.

Новые датировки имеют большое значение для прояснения истории заселения Фенноскандии. Дело в том, что в Финляндии и Норвегии есть следы людей, живших там 9−10 тысяч лет назад. Их каменные орудия по технике обработки похожи на те, что имели мезолитические жители нынешней Русской равнины в ту же эпоху (впрочем, эти люди генетически не родственны ее современному населению, индоевропейскому по происхождению).

В то же время, перед антропологами стояла проблема — между Русской равниной и Фенноскандией лежит Карелия, где долгое время самые древние достоверно определенные следы человека были более «молодыми», нежели в Финляндии и Скандинавии. В принципе, это вполне понятно — движение мезолитических охотников-собирателей было довольно быстрым, они не останавливалось подолгу на одном месте. Кроме того, они шли вдоль воды, а море с тех пор чуть поднялось, затопив часть прибрежных районов.