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В Ярославле сосульки с крыш сбивали альпинисты
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ярославле сосульки с крыш сбивали альпинисты 

76.ru 56 минут назад
Фото: 76.ru
С сосульками, снегом и наледью мэрия Ярославля борется с помощью альпинистов и квадрокоптера. По словам чиновников, ежедневно на работах по очистке крыш задействованы 17 гидроподъемников и около 140 промышленных альпинистов. Правда, работают они в основном в центре города — Кировском и Ленинском районах.
— Сотрудники территориальной администрации ежедневно контролируют эти работы. Также мы внедряем новые технологии: при помощи квадрокоптера за несколько дней мы провели мониторинг всех крыш и передали эту информацию как собственникам нежилых зданий, так и управляющим компаниям и ТСЖ, поскольку за содержание кровель многоквартирных домов ответственность несут собственники этих зданий, — сказала глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.
Надеемся, что от сосулек очистят все крыши в городе, а то ходить иногда просто страшно. Тем более что недавно подчинённые подсунули Владимиру Слепцову липовые отчёты о борьбе с сосульками.
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