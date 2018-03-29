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В Ярославле девочка попала в реанимацию из-за упавшей с крыши дома льдины
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В Ярославле девочка попала в реанимацию из-за упавшей с крыши дома льдины 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: 76.ru
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Восьмилетняя девочка в Ярославле попала в реанимацию, получив травму из-за упавшей на нее с крыши жилого дома льдины, сообщило следственное управление СК РФ по региону в четверг.
"Сегодня днем в больницу в тяжелом состоянии была доставлена восьмилетняя девочка с травмами, полученными в результате схода льда с крыши одного из домов по улице Спартаковской города Ярославля. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации", — говорится в сообщении.
По факту произошедшего организована проверка, по итогам которой следователи примут процессуальное решение.
"На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Выполняется осмотр места происшествия, опрошены очевидцы", — уточняет ведомство.
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