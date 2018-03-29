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140 промышленных альпинистов очищают крыши домов в Ярославле
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140 промышленных альпинистов очищают крыши домов в Ярославле 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе мэрии, ежедневно в городе занято 17 гидроподъемников. Альпинисты работают в бригадах по три человека. В среднем они очищают от наледи и снега по 120-170 крыш.
«Сотрудники территориальной администрации ежедневно контролируют эти работы. Также мы внедряем новые технологии: при помощи квадрокоптера за несколько дней мы провели мониторинг всех крыш и передали эту информацию как собственникам нежилых зданий, так и управляющим компаниям и ТСЖ, поскольку за содержание кровель они несут ответственность», — рассказала глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.
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