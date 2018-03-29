140 промышленных альпинистов очищают крыши домов в Ярославле

Как сообщают в пресс-службе мэрии, ежедневно в городе занято 17 гидроподъемников. Альпинисты работают в бригадах по три человека. В среднем они очищают от наледи и снега по 120-170 крыш.