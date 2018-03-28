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Мобильный пункт вакцинации животных откроется на Кронштадтском бульваре
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Мобильный пункт вакцинации животных откроется на Кронштадтском бульваре 

Управа района Головинский города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В субботу, 31 марта, в мобильном прививочном пункте на Кронштадтском бульваре пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Об этом рассказали на станции борьбы с болезнями животных (СББЖ) по Северному округу Москвы.
К вакцинации допускаются кошки и собаки, чей возраст больше 3 месяцев. Если питомец перенес недавно травму или заболевание, то от прививки ветеринары рекомендуют воздержаться.
— На вакцинацию необходимо взять ветеринарный паспорт животного. Однако, если паспорта еще нет, то его заведут на месте. Кормить питомца перед прививкой нужно как обычно — никакой особой подготовки не требуется. Обычно процедура проходит почти безболезненно, — уточнили в СББЖ.
Мобильный пункт вакцинации откроется по адресу Кронштадтский бульвар, д. 17, корп. 3. Сделать прививку питомцу можно будет с 10.00 до 14.00. (ео)
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