Студенты института на Кронштадтском бульваре побывали на экскурсии в гостиницах «Хаятт Ридженси» и «Корстон»

Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Специалисты гостиниц показали экскурсантам жилые, административные и обслуживающие помещения; ознакомили с перечнем основных и дополнительных услуг; рассказали об организационной структуре и корпоративных стандартах», — уточняется на сайте.

Организованные экскурсии прошли динамично и познавательно. Студенты получили полноценную информацию о возможностях трудоустройства и прохождения практики на предприятиях, а также узнали о требованиях, предъявляемых к претендентам на ту или иную должность.

Напомним, Института туризма и гостеприимства находится по адресу: Кронштадтский бульвар, 43А. (ео)