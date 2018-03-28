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Студенты института на Кронштадтском бульваре побывали на экскурсии в гостиницах «Хаятт Ридженси» и «Корстон»
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Студенты института на Кронштадтском бульваре побывали на экскурсии в гостиницах «Хаятт Ридженси» и «Корстон» 

Управа района Головинский города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Специалисты гостиниц показали экскурсантам жилые, административные и обслуживающие помещения; ознакомили с перечнем основных и дополнительных услуг; рассказали об организационной структуре и корпоративных стандартах», — уточняется на сайте.
Организованные экскурсии прошли динамично и познавательно. Студенты получили полноценную информацию о возможностях трудоустройства и прохождения практики на предприятиях, а также узнали о требованиях, предъявляемых к претендентам на ту или иную должность.
Напомним, Института туризма и гостеприимства находится по адресу: Кронштадтский бульвар, 43А. (ео)
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