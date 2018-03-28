Власти Липецкой области сообщают, что почти 100% граждан удовлетворены работой МФЦ

ЛИПЕЦК , 28 марта. / ТАСС /. Жители Липецкой области удовлетворены качеством предоставления услуг в региональных многофункциональных центрах (МФЦ). По данным рейтинга Минэкономразвития, уровень удовлетворенности граждан составляет более 98%, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Минэкономразвития РФ опубликовало итоги ежеквартального рейтинга организации предоставления госуслуг по принципу «одного окна». Уровень удовлетворенности граждан работой МФЦ в Липецкой области — свыше 98%", — сообщили в пресс-службе администрации. Сегодня региональные центры «Мои документы» оказывают более 300 государственных, муниципальных и сопутствующих услуг. Наиболее популярными являются услуги Росреестра и Кадастровой палаты.

"Совершенствование системы оказания госуслуг позволяет жителям региона реализовать свой запрос без времебюрократических проволочек через единый центр и в удобном формате. Поэтому сделать более доступными самые востребованные у граждан услуги — одна из приоритетных задач органов власти", — подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королев

МФЦ — российская организация, уполномоченная на организацию предоставления государственных муниципальных услуг по принципу «одного окна». Первые центры появились в 2007 году, с 2013 года центры функционируют под брендом «Мои документы».