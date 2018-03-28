В каких регионах Урала нет очередей в МФЦ

Укладываются ли в нормативы МФЦ в регионах Уральского округа, с какими проблемами сталкиваются их посетители, выясняли корреспонденты «РГ».

Вас здесь не стояло

Арамиль , что под Екатеринбургом , 10.30 утра. Небольшая приемная зона МФЦ забита посетителями под завязку, сидячие места заняты, поэтому человек шесть буквально нависают над столом администратора. Автомат, выдающий талоны электронной очереди, сломался, установилась живая с ее классическими проявлениями типа: «Женщина, вас здесь не стояло». Из пяти окон по приему документов работает половина: полноценных два, и в одном принимает стажер, — так пояснила одна из сотрудниц. Она откровенно рассказывает, что за несколько последних месяцев уволилось сразу три опытных специалиста — зарплата не доходит и до 20 тысяч, а работа очень нервная и тяжелая.

По приблизительным подсчетам, среднее время ожидания в очереди в тот день составило 2,5 часа. Корреспонденту «РГ» для оформления недвижимости пришлось высидеть 3,5 часа, плюс 40 минут продлился прием документов. Неудивительно, что многие посетители разворачивались и уходили, едва увидев уйму народа. Уже в 13.30 администратор предупредила, что очередь лучше не занимать: все равно принять до конца дня всех не смогут.

Честно говоря, к специалистам претензий нет, они даже на обед уходили минут на 15-20 поочередно, стараясь как можно скорее вернуться на рабочее место. Просто, чтобы работать по рекомендуемому регламенту (не более 15 минут ожидания), здесь должно быть раз в пять больше сотрудников.

Ситуация в арамильском МФЦ отнюдь не исключительная. На днях коллега оформлял документы в одном из самых крупных отделений Екатеринбурга: из 38 окон с утра работала треть, к обеду открылось до половины. В очереди он тоже просидел три часа. Оказывается, бывалые клиенты с утра смотрят на сайте, в каких отделениях очередь меньше, и едут туда. Однако, пока доберутся, она может вырасти.

Судя по отзывам на сайтах, средняя оценка отделений МФЦ Свердловской области колеблется между 2,1 и 2,3 балла из пяти. Главная причина негатива — очереди плюс неопытность сотрудников (из-за той же текучки кадров), которые порой не владеют всей полнотой информации, путаются, теряют документы, допускают ошибки и т.д.

В Многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг проблему признают. Отмечают, что только за январь-февраль этого года число жалоб выросло в 2,33 раза по сравнению с 2017-м. 36,8 процента посетителей вынуждены проводить в очереди больше нормативных 15 минут.

Бывалые клиенты с утра смотрят на сайте, в каких отделениях очередь меньше, и едут туда. Однако, пока доберутся, она может вырасти

— В 2011 году, когда МФЦ только открылись, в них предоставлялось 33 услуги, а сегодня уже 4500, — говорит руководитель пресс-службы этой структуры Мария Попова . — МФЦ действуют в 93 из 94-х муниципалитетов региона, за исключением села Унже-Павинского в Таборинском районе, где нет Интернета. Планируем переходить на двусменный режим, чтобы все филиалы работали с восьми утра до восьми вечера.

Вот только для этого не хватает 967 специалистов (сейчас в МФЦ региона порядка двух тысяч сотрудников). Так что ждать исчезновения очередей пока не приходится.

Уложились в четверть часа

Курганской области сеть МФЦ представлена 24 районными отделами и тремя городскими в Кургане . Плюс в самых густонаселенных районах организованы удаленные рабочие места, где можно получить все услуги, не выезжая в райцентр. Таким образом, всего в регионе работает 235 окон.

Через МФЦ предоставляется 303 вида услуг. Только за последний год их количество выросло на 40 процентов, а с начала нынешнего добавились еще четыре. Ежедневно в центры Зауралья обращаются около двух тысяч заявителей. В МФЦ действует система контроля, включающая мониторинг электронной очереди, телефонные опросы, анкетирование клиентов. Благодаря этому, как уверяют в учреждении, нормативное время ожидания — 15 минут — в основном соблюдается, случаи превышения единичны, а в большинстве райотделов очередей вовсе нет, в чем убедился корреспондент «РГ».

Для бизнеса созданы отдельные центры и специализированные окна — их девять.

Индивидуальные предприниматели и юрлица могут получить здесь более 60 видов услуг. Как пояснил директор регионального МФЦ Виктор Масич, нарушений сроков рассмотрения вопросов или необоснованных возвратов документов не было, когда документы готовы, заявителям звонят и приглашают их получить.

Между тем в рейтинге минэкономразвития за третий квартал 2017 года Курганская область попала в группу со средним уровнем эффективности МФЦ. Как рассказали в учреждении, основными показателями, сыгравшими не в пользу субъекта, стали низкая активность заявителей в оценке качества услуг центров (отзывы оставлял только каждый шестой клиент) и несоответствие МФЦ единому фирменному стилю. Сейчас эти недочеты исправлены.

Бизнесу повезло больше

Челябинске МФЦ для граждан и для предпринимателей кардинально отличаются: опыт последнего высоко оценило Минэкономразвития РФ и намерено продвигать в стране как наиболее удачную модель государственного сервиса для предпринимателей. В МФЦ «Территория бизнеса» оказывается более 300 услуг (для сравнения: в обычных центрах — 196).

Возникает вопрос: стоит ли непрерывно наращивать количество оказываемых услуг, если и с имеющимися справляются с большим трудом?

Что же принципиально нового придумали в Челябинске? Открыли офис в центре города, в котором по принципу «одного окна» можно получить всю необходимую помощь на любом этапе становления своего дела. Кроме муниципальных и госуслуг МФЦ предлагает консультации специалистов, помощь в составлении бизнес-планов и даже обучение стартаперов.

Руслан Гаттаров. — Предпринимателям не нужно разбираться, где и какая услуга оказывается, — достаточно выбрать необходимый кейс и обратиться к специалистам, которые помогут подготовить все необходимые документы, — пояснил вице-губернатор Челябинской области

По сути, это не стандартный центр оформления документов, а по-настоящему многофункциональный. На одной площадке собраны все институты поддержки бизнеса, существующие в области: фонды развития малого и среднего предпринимательства и промышленности, агентство инвестразвития, центр поддержки экспорта и другие. Для удобства предпринимателей создана виртуальная площадка, а в скором времени появится и мобильное приложение.

— Будь моя воля, я бы все сделки перевела сюда, — говорит директор агентства недвижимости Елена Голованова . — К сожалению, это невозможно, ведь большинство наших клиентов — физические лица. Для регистрации сделок приходится обращаться в обычные МФЦ, где и очереди случаются, и ошибки персонала.

Директор МФЦ Челябинска Розалия Локтионова с такой оценкой не согласна, но проблема в том, что рядовых жителей города-миллионника обслуживают всего четыре центра (в них 237 окон). В норматив — пять тысяч посетителей на одно окно — они укладываются, однако в периоды наплыва заявителей, например перед Новым годом, очереди неизбежны. В мэрии Челябинска «РГ» сообщили, что к концу 2018 года планируется открыть дополнительный офис на 22 универсальных окна.

Желания и возможности

Почему ситуация в соседних регионах столь сильно отличается? Можно предположить, что вопрос, как это часто бывает, упирается в финансирование. Мы проанализировали бюджетные расходы на оснащение и содержание МФЦ и пришли к выводу, что в Курганской области ситуация в этом плане действительно лучше, чем в Свердловской. Так, в 2017 году в Зауралье на эти цели направили 303,6 миллиона рублей, в пересчете на одно окно сумма составила 1287,7 тысячи рублей. На Среднем Урале расклад такой: 1004 миллиона на всю сеть, или 1098,7 тысячи на одно окно. Добавим: на каждое окно МФЦ в этих регионах приходится соответственно 3598 и 4717 жителей.

Ну, а если учесть, что количество оказываемых услуг в них отличается в 15 раз (303 в Курганской против 4500 в Свердловской области), становится понятно, откуда такая запарка у свердловчан. Ко всему прочему, зарплаты рядовых сотрудников МФЦ в разных регионах примерно одинаковы, и если для депрессивного Зауралья 18-19 тысяч рублей на руки — вполне приличный доход, то на Среднем Урале на такие деньги желающих придется поискать. А если прибавить повышенную нагрузку, причина кадрового голода становится очевидной. Возникает вопрос: стоит ли непрерывно наращивать количество оказываемых услуг, если и с имеющимися справляются с большим трудом?

А вот по Челябинской области получить сопоставимые данные нам, к сожалению, не удалось: дело в том, что там, в отличие от соседей, нет единого госучреждения — вместо этого созданы муниципальные МФЦ в каждом городе и районе. Суммы дотаций на их содержание разбросаны по разным статьям областного и местных бюджетов. Так, в бюджете города Челябинска в 2017 году на МФЦ было заложено 140,3 миллиона рублей, поделив их на 237 окон, получаем очень скромную сумму — 592 тысячи рублей на одно окно в год, и это при том что количество жителей, приходящееся на одно окно МФЦ, здесь самое большое — 4933 человека. Для МФЦ «Территория бизнеса» расходы на семь окон составят в 2018 году четыре миллиона рублей.

Между тем Услуги в МФЦ оказываются бесплатно, это одно из главных условий. В то же время центры приносят доходы в бюджет: в 2017 году в Свердловской области они собрали 583 миллиона рублей госпошлин, в Курганской — 76 миллионов.