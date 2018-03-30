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МФЦ Кабардино-Балкарии вошел в число лидеров по качеству госуслуг
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МФЦ Кабардино-Балкарии вошел в число лидеров по качеству госуслуг 

ТАСС 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
НАЛЬЧИК, 30 марта. /ТАСС/. Многофункциональный центр (МФЦ) по оказанию госуслуг по принципу одного окна Кабардино-Балкарии включен в список лидеров среди субъектов России в рейтинге Минэкономразвития РФ по итогам четвертого квартала 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МФЦ КБР.
"Минэкономразвития России представило рейтинг регионов по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по данным за четвертый квартал 2017 года. Субъекты РФ оценивались по десяти показателям. КБР получила более 90%", — сказали в пресс-службе, отметив, что МФЦ субъектов РФ в этом рейтинге не распределяются по местам.
Важными показателями рейтинга являются реализация принципа одного окна и соответствие перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу одного окна. Все эти показатели в Кабардино-Балкарии достигли 100%. Помимо этого, учитывалось использование регионами информационно-аналитической системы мониторинга качества госуслуг (ИАС МКГУ) для оценки качества предоставления услуг в МФЦ. По этому показателю КБР достигла 69,6%.
МФЦ КБР предоставляет порядка 360 услуг, за год обрабатывается более 350 тыс. обращений. Все услуги оказываются бесплатно, кроме тех, где предусмотрена госпошлина. МФЦ КБР включает в себя 12 филиалов по республике, два — в Нальчике и 146 удаленных рабочих мест в 115 сельских поселениях. Работает один офис «МФЦ для бизнеса» и один центр оказания услуг бизнесу на базе Россельхозбанка, получить госуслуги по принципу одного окна могут 100% населения республики.
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