МФЦ Кабардино-Балкарии вошел в число лидеров по качеству госуслуг

НАЛЬЧИК , 30 марта. / ТАСС /. Многофункциональный центр (МФЦ) по оказанию госуслуг по принципу одного окна Кабардино-Балкарии включен в список лидеров среди субъектов России в рейтинге Минэкономразвития РФ по итогам четвертого квартала 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МФЦ КБР.

"Минэкономразвития России представило рейтинг регионов по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по данным за четвертый квартал 2017 года. Субъекты РФ оценивались по десяти показателям. КБР получила более 90%", — сказали в пресс-службе, отметив, что МФЦ субъектов РФ в этом рейтинге не распределяются по местам.

Важными показателями рейтинга являются реализация принципа одного окна и соответствие перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу одного окна. Все эти показатели в Кабардино-Балкарии достигли 100%. Помимо этого, учитывалось использование регионами информационно-аналитической системы мониторинга качества госуслуг (ИАС МКГУ) для оценки качества предоставления услуг в МФЦ. По этому показателю КБР достигла 69,6%.