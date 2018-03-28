«С утра открылся — уже пять норм нарушил». ТРЦ в эпицентре конфликта интересов

После серии терактов, еще в середине 2000-х, ФСБ России разработала так называемый антитеррористический протокол. «Это некий набор правил и предписаний, норм и требований, которым должен соответствовать объект с массовым пребыванием людей. Причем статус объекта неважен, так что под эту категорию попадает и театр и школа и торговый центр» — рассказывает « Федерал Пресс » бывший сотрудник ведомства, не пожелавший назваться.

Протокол еще несколько раз менялся, и всегда в сторону ужесточения. «Примерно в 2009 году, после громкого теракта в Буйнакске, когда террористы напали на торгово-развлекательный центр и расстреляли сотрудниц, в документах уточнили один пункт. С того момента двери запасных выходов общественных зданий, которые не имеют постов охраны, должны были быть закрыты всегда», — рассказывает собеседник агентства. В Центре общественных связей ФСБ России на вопрос, дейсвительно ли существует ли такой протокол, не ответили.

Именно правила по противодействию терроризму сталкиваются с теми, которые регулируют пожарную безопасность. При возгорании требуется максимальное количество эвакуационных выходов, которые должны легко и быстро открываться. На деле этого нет.

«Наш ТРЦ был в последнее время «заточен» именно на борьбу с терроризмом», — поясняет Дмитрий Лакшин, сотрудник управляющей компании одного из торговых центров Екатеринбурга . — Именно терроризм был в последнее время проблемой номер один. Осенью, когда города лихорадило от звонков с ложным минированием, по ТЦ потом прошли проверки — и именно тому, чтобы двери были заперты, уделялось особое внимание. Ходили комиссии из ФСБ и просто штрафовали лично тех директоров ТЦ, у кого двери были открыты. Коллеги так рассказывали», — говорит Лакшин.

На самом деле есть и еще один протокол. Вот что рассказывает о них российский историк, искусствовед и архитектурный критик Георигий Ревзин. "… Сталкиваются три разных протокола. Противопожарный протокол требует максимальной скорости эвакуации и максимального количества выходов. Протокол антитеррористической безопасности требует затруднения входа и проверки каждого входящего. Протокол охраны от воров требует затруднения выхода, замедления на выходе и возможности проверки. Отсюда лишние с точки зрения безопасности людей и товаров входы-выходы просто не могут не закрывать. Их закрывают везде", — подчеркнул эксперт.

Конечно, существуют системы магнитного запирания двери — когда в мирном состоянии двери закрыты, как того требует один протокол, а при ЧП они резко открываются. Но для этого надо, чтобы все системы работали идеально— во-первых. Во-вторых, нам контролеры из ФСБ как-то сказали, что это очень ненадежно — они были уверены, что, рванув посильнее, можно открыть любую такую дверь. Оштрафовали, заставили снять и поставить обычные замки — как на входных дверях в квартиру», — говорит Лакшин. По его словам, буквально через пару недель пришли пожарные, которые оштрафовали ТРЦ уже за закрытые не по их регламентам двери. «На самом деле ТРЦ постоянно в напряжении, грубо говоря, с утра открылся — уже пять правил нарушил. И хотя у нас еще более или менее нормально — сигнализация смонтирована нормально, есть системы оповещения, пожаротушения, учения служба безопасности проводит, то вот в других ТРЦ служба безопасности не занимается профилактикой пожаров, только профилактикой воровства».

По словам представителя другого ТРЦ, МЧС в любой момент за нарушения может приостановить работу большого комплекса. Но и МВД и ФСБ тоже могут это сделать. «И получается так — кто первый пришел на объект, тот и прав, те правила и будем соблюдать», — говорит он.

Именно для таких сложных случаев, чтобы минимизировать число рисков для бизнесаб примерно уже 8 лет закон даёт собственнику любого объекта право выбора: кто будет оценивать объект на соответствие требованиям пожарной безопасности: государство в лице пожарного инспектора или коммерческая экспертная организация. И сейчас ТРЦ в массовом порядке переходят на так называемую независимую оценку пожарного риска. (На сленге — НОР). Суть процедуры — указать бизнесу, где именно у него проблемы по противопожарке.

Организации потом выдают владельцам ТРЦ документы с рекомендациями по устранению дефектов работы в целом здания, а также конкретных объектов. По сути, НОР — это альтернатива Госпожнадзора, только платная, иногда очень дорогая. Казалось бы, зачем бизнесу, который экономит на всем, такая процедура? Дело в том, что объекты, которые получили заключение с выводом о соответствии требованиям пожарной безопасности, не включаются в планы проверок органами МЧС в течение длительного срока.

Это от года до десяти лет в зависимости от присвоенной объекту категории риска. Например, без проверок в течение семи лет в случае заключения НОР остаются объекты, отнесённые к категории среднего риска (среди характеристик — (одновременное пребывание от 50 до 200 человек), а с низким риском — менее 50 человек и там без проверок бизнес может работать десять лет.

Риск оценивается по совокупности факторов, среди которых одним из самых важных является работа с документами, которые предоставляет собственник здания. Проще говоря, можно написать, что в кинотеатре на 120 мест никогда не будут проданы все билеты, и на каждом сеансе будет по 49 человек. И не придет с проверкой МЧС в кинотеатр, даже если за 10 лет он будет перестроен в мультиплекс из 15 залов. Остается только дождаться информации о том, какая категория риска была присвоена кемеровскому ТЦ «Зимняя Вишня» и какая фирма его делала. Судя по всему, невысокая — ведь проверки госпожнадзора были для этого объекта отменены.