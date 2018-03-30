Общественная палата Нижегородской области подвела итоги работы по мониторингу реализации избирательных прав граждан на выборах президента РФ

29 марта состоялся Форум наблюдателей от Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу реализации избирательных прав граждан на выборах президента РФ. В форуме приняли участие Максим Григорьев , заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан; Надежда Отделкина, Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области, председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына.

Максим Григорьев отметил: «По всей стране Общественными палатами была проведена титаническая работа по подготовке общественных наблюдателей. Это было хорошо заметно и в прессе. За последние четыре месяца вышло более 32 тысяч публикаций в региональных СМИ. Это стало самым масштабным проектом системы Общественных палат за все время существования. На высоком уровне работала Общественная палата Нижегородской области. Было подготовлено 2800 наблюдателей, в день голосования работал Ситуационный центр и более 30 мобильных групп. Это очень хорошие показатели. В целом присутствие общественных наблюдателей на выборах предотвращало возможные нарушения».

Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин : «Мы сделали крупный шаг в развитии гражданского общества. В выборах участвовали независимые, никем не оплачиваемые, выдвинутые обществом наблюдатели. Организация процесса была возложена на Общественные палаты регионов. Для этого были заключены соглашения с более чем сотней общественных организаций, с их помощью мы и подбирали наблюдателей. Было организовано 7 туров обучения, а в день выборов у нас работала новая структура — Ситуационный центр. У центра было более 30 автомобилей с бригадами, которые ездили по области и на месте разбирались с поступающими обращениями о возможных нарушениях. В этом центре выводились изображения с видеокамер на избирательных участках, и мы в реальном времени могли посмотреть, что же происходит. Здесь были консультанты, общественники, журналисты, иностранные наблюдатели, представители власти. Думаю, что мы будем использовать этот опыт, и такая форма работы получит продолжение».

О деятельности рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу реализации избирательных прав граждан на выборах президента РФ рассказала руководитель рабочей группы, член Общественной палаты РФ Валентина Цывова. О деятельности Ситуационного центра палаты в День голосования — руководитель, член Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов

Надежда Отделкина подчеркнула: «Основной показатель — слаженная, профессиональная, ответственная и безупречная коммуникационная работа; нам удалось увидеть безукоризненные процессы реализации избирательного права граждан». В свою очередь Оксана Кислицына выразила благодарность всем общественным наблюдателям и Общественной палате Нижегородской области за проделанную большую совместную работу.

Оценивая итоги работы на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, участники форума отметили, что в целом институт независимого общественного наблюдения доказал свою эффективность и востребованность. Участники форума обратились с предложением законодательно закрепить порядок участия общественных наблюдателей Общественной палаты Российской Федерации, общественных палат субъектов Российской Федерации в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации , в региональных и местных выборах. По их мнению, это позволит максимально полно обеспечить прозрачность избирательных процедур и доверие общества к выборам.

В завершение форума были вручены Благодарственные письма Общественной палаты Нижегородской области за проявление активной общественной позиции в период важнейших социально-политических мероприятий, включая выборы президента РФ.