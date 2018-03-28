«Скальпелем, а не дубиной»: наказание за фейковые новости обсудили эксперты

Закон об ответственности за фейковые новости необходим, тем более в условиях информационной войны, но разработка его должна вестись предельно аккуратно. Такое мнение высказали эксперты ФБА «Экономика сегодня»

"Мы планируем это сделать на следующей неделе, сейчас будем проводить организационную работу в плане подготовки мероприятия, и эту инициативу будем обсуждать, потому что схожая инициатива была у нас после событий над Синаем, когда самолет наш был подорван, когда люди тоже стали распространять всякую фейковую информацию", — сказала РИА Новости глава Молодежного парламента при парламенте Мария Воропаева

В отношении трагедии в Кемерове такой информации было достаточно. «Конечно, нужно работать над этим, потому что есть, к сожалению, те люди, которые … распространяли информацию, которая нас как обывателей шокировала, а что касается жителей Кемерова …, это страшно представить», — указала Воропаева.

По ее словам, сама концепция инициативы в Молодежном парламенте уже обсуждалась, однако вопрос о наказании нужно рассматривать с экспертами.

Общественные работы

Закон нужен, считает эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский : «В связи с наличием интернета у любого желающего есть возможность заявлять все, что угодно, на весь мир, и если его информация ничем не подтверждена, она может негативно повлиять на общественное мнение».

Этой дубиной — наказанием за распространение фейковых новостей — нужно очень аккуратно размахивать, особенно с учетом того, что случилось в Кемерове, говорит эксперт в области информационной безопасности Александр Власов

"Тем не менее, ответственность должна быть, и важно четко прописать, кто должен обращаться с жалобой и куда. Что до наказания, оно должно быть соразмерным. По мне, не нужно никаких уголовных преследований, никаких штрафов, достаточно присудить распространителю фейков общественные работы — чтобы он распространял правдивые новости", — сказал эксперт.

Информационная война

Так как у нас нет и личной ответственности за распространяемые новости, и у владельцев многих ресурсов и блогов тоже нет «внутренних тормозов» — что прежде чем что-то рассылать, стоит это проверять, определенный контроль нужен, считает Власов.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов информационную войну: «Из-за рубежа забрасывают сюда информацию. Но ведь те, кто это делает, под под нашу юрисдикцию не попадают, соответственно, ответственности они избегут, зато те, кто репостнет здесь это по дурости, могут оказаться под ударом», — сказал эксперт, отметив, что прорабатывая меры ответственности, «действовать нужно скальпелем, а не дубиной».