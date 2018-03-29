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Студенты Тимирязевской академии передадут городу Кемерово саженцы яблонь в память о погибших
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Студенты Тимирязевской академии передадут городу Кемерово саженцы яблонь в память о погибших 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Предполагается, что яблоневый сад высадят на месте трагедии в мае, когда пройдет 40 дней.
Студенты московской Тимирязевской академии выступили с инициативой передать в Кемерово 64 саженца яблонь, из которых на месте трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» может появиться яблоневый сад.
— Мы хотим разбить сад в Кемерово, чтобы каждую весну яблоневый цвет напоминал о безвременно ушедших, у кого вся жизнь была еще впереди, и вселял надежду, что такое никогда не повторится, — цитирует студентку 3 курса факультета агрономии и биотехнологии Светлану Саламайкину пресс-служба вуза.
С помощью завлабораторией плодоводства Дмитрия Никиточкина, студенты отобрали как традиционные сорта яблонь — «Белый налив», «Антоновка», «Богатырь», так и немецкий «Штрейфлинг» и английский «Мельба», которые приживутся в суровом сибирском климате.
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