Студенты Тимирязевской академии передадут городу Кемерово саженцы яблонь в память о погибших

Предполагается, что яблоневый сад высадят на месте трагедии в мае, когда пройдет 40 дней.

Студенты московской Тимирязевской академии выступили с инициативой передать в Кемерово 64 саженца яблонь, из которых на месте трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» может появиться яблоневый сад.

— Мы хотим разбить сад в Кемерово, чтобы каждую весну яблоневый цвет напоминал о безвременно ушедших, у кого вся жизнь была еще впереди, и вселял надежду, что такое никогда не повторится, — цитирует студентку 3 курса факультета агрономии и биотехнологии Светлану Саламайкину пресс-служба вуза.

С помощью завлабораторией плодоводства Дмитрия Никиточкина, студенты отобрали как традиционные сорта яблонь — «Белый налив», «Антоновка», «Богатырь», так и немецкий «Штрейфлинг» и английский «Мельба», которые приживутся в суровом сибирском климате.