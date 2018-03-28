Ужасы нашего городка. Почему многие жители Коми не рады наступлению весны?

Что интересно: о протекающей крыше или трубе, разваливающейся кирпичной кладке или отвалившемся козырьке знают все, в том числе и чиновники ЖКХ. Но зачастую заставить их работать под силу только прокурорскому предписанию, а то и судебному решению.

Жить можно

В дом № 18 по улице Кирова в Инте семья Андрея Арумяна заселилась в 1957 году. В 2014 году с двухэтажной «деревяшки» сорвало крышу — её управляющая компания подлатала кое-как. А тут в конце января и вовсе случилась беда: в квартире № 5, где проживал Андрей, ночью случился пожар.

«Я в это время находился на вахте, — рассказывает интинец. — Когда вернулся домой, то получил заключение от МЧС : причина возгорания — замыкание электропроводки.

Квартира, единственная жилплощадь Андрея, выгорела полностью. Мужчина пригласил межведомственную жилищную инспекцию, чтобы та дала заключение о состоянии муниципальной квартиры (погорелец рассчитывал, что мэрия поможет привести обугленные стены и потолок в порядок). Но, к удивлению горожанина, чиновники подписали бумагу: квартира пригодна для проживания. Обращения в мэрию и к её руководителю Ларисе Титовец результатов не дали.

«Чиновники в администрации меня не слышат, всё как об стенку горох. 19 марта я написал заявление в прокуратуру , которая, надеюсь, поможет мне, — сообщил интинец.

Столичная разруха

Что уж говорить про приполярную Инту, если в Сыктывкаре — столице республики — дела в сфере ЖКХ обстоят не лучше. Мы уже писали о многострадальной пятиэтажке № 69 на Октябрьском проспекте. Ещё в прошлом году специалисты Госжилинспекции провели проверку. Выводы неутешительны: в фундаменте строения есть дыры до одного метра в диаметре, стены разрушаются, лестничные марши в таком состоянии, что по ним опасно ходить, подвалы затоплены водой. Притом, что здесь живут семьи с детьми, старики.

В итоге на ремонт мэрия деньги всё же нашла, но, по словам жителей общежития, ситуация существенно не изменилась: трубы как текли, так и текут до сих пор, кирпичи по-прежнему осыпаются. Жильцы опасаются, что их «общага» может сложиться как карточный домик, похоронив под собой всех обитателей.

Похожая картина — в общежитии на улице Морозова, 136.

«Коммуникации изношены практически во всём здании. Со второго на первый этаж по перекрытиям сочится вода. Зимой в общих коридорах она застывает ледяным водопадом. Общую кухню на втором этаже незаконно заняли алкоголики, спят прямо там, — рассказывает Андрей Постников . — При этом плата за коммунальные услуги с комнаты в 12 квадратных метров — 1900 рублей в месяц. Управляющие компании меняются каждые два года, но ничего не меняется».

Обитателям этих мест страшно представить, что здесь будет весной, когда наледь оттает. «Поплывём, как Мазай и зайцы», — шутят сыктывкарцы.

«Пойдём до конца»

По общежитию в доме № 85 на ул. Первомайской уже есть решение: суд обязал городские власти провести ремонт инженерных сетей в здании. Но собственник строения — мэрия — попросту не исполняет постановление.

«К трубам страшно прикоснуться, всё рассыпается. Система скоро рухнет, всё держится на проволочках. Администрации проще платить штрафы по исполнительному производству, чем выполнять решение суда. Но мы, инициативная группа дома, пойдём до конца», — говорит Марина Щербинина.

В русскую рулетку вынуждены играть жильцы д. № 39 в Дырносе. Накануне выборов над вторым подъездом оторвало козырёк, благо в тот момент рядом не было людей. Звонки в управляющую компанию результатов не принесли: рухнувший козырёк так и пролежал в сугробе неделю. Притом, что с крыши «деревяшки» над прохожими нависли сосульки.

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