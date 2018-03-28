В Пскове объявлен месячник по уборке города

Весенний месячник объявлен в Пскове с 1 по 30 апреля. Постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков

Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории Пскова, рекомендовано в этот период провести санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с действующими Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова.

Управлению городского хозяйства — обеспечить координацию выполнения работ по санитарной уборке городских территории и ликвидации несанкционированных свалок в рамках выделенных бюджетных средств.

ООО «АСПО» будет предложено организовать вывоз твердых бытовых отходов в период проведения месячника на полигон.

«Служба благоустройства города» и «Специализированная служба» должны предоставить необходимый инвентарь для проведения месячника, а также осуществить сбор и вывоз твердых бытовых отходов.