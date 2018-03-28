Ещё
В Пскове объявлен месячник по уборке города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Пскове объявлен месячник по уборке города 

АиФ Северо-запад 38 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Весенний месячник объявлен в Пскове с 1 по 30 апреля. Постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков.
Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории Пскова, рекомендовано в этот период провести санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с действующими Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова.
Управлению городского хозяйства — обеспечить координацию выполнения работ по санитарной уборке городских территории и ликвидации несанкционированных свалок в рамках выделенных бюджетных средств.
ООО «АСПО» будет предложено организовать вывоз твердых бытовых отходов в период проведения месячника на полигон.
«Служба благоустройства города» и «Специализированная служба» должны предоставить необходимый инвентарь для проведения месячника, а также осуществить сбор и вывоз твердых бытовых отходов.
Личный контроль за организацией месячника возложен на и.о. заместителя главы администрации города Пскова Алексея Захарова.
АиФ Северо-запад: последние новости
Жители Порховского района решали судьбу полигона ТКО В псковскую полицию требуются водители и кинологи В администрации Пскова решали, когда проводить ямочный ремонт дорог
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина479
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр78
Путин дал поручения Медведеву после трагедии116
В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai89
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово144
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение