Строительство мусоросортировочного завода в Клину планируют начать с 30 августа 

В подмосковном Клину с 30 августа 2018 года начнется строительство мусоросортировочного комплекса с площадкой под компостирование отходов, сообщила в среду глава Клинского городского округа Алена Сокольская.
В среду в Клину состоялось выездное расширенное заседании комитета по экологии и природопользованию на тему «Мониторинг текущей ситуации на полигоне ТБО „Алексинский карьер“.
»У нас (будет — ред.) мусоросортировочный завод, который позволит значительно снизить объемы захоронения на полигоне. Его начинают строить с 30 августа этого года», — сказала Сокольская.
На мероприятии присутствовали председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова, депутаты регионального парламента Михаил Борушков и Александр Орлов, первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева, а также жители Клина.