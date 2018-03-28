Строительство мусоросортировочного завода в Клину планируют начать с 30 августа

В подмосковном Клину с 30 августа 2018 года начнется строительство мусоросортировочного комплекса с площадкой под компостирование отходов, сообщила в среду глава Клинского городского округа Алена Сокольская

В среду в Клину состоялось выездное расширенное заседании комитета по экологии и природопользованию на тему «Мониторинг текущей ситуации на полигоне ТБО „Алексинский карьер“.

»У нас (будет — ред.) мусоросортировочный завод, который позволит значительно снизить объемы захоронения на полигоне. Его начинают строить с 30 августа этого года», — сказала Сокольская.