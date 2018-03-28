Комитет Госдумы принял решение доработать закон о ветеранах Севастополя

Авторы законопроекта предлагали придать статус ветеранов Великой Отечественной войны всем, кто находился в осаждённом фашистами городе.

На заседании Комитета Госдумы по социальной политике было принято решение доработать законопроект, предлагающий придать статус ветеранов Великой Отечественной войны всем, кто находился в осаждённом фашистами Севастополе

В ходе заседания представитель Минтруда Владимир Перепелица озвучил отрицательную позицию ведомства по данному вопросу. По его словам, льготы ветеранам ВОВ предоставляются в соответствии с законом о ветеранах.

«Причём льготы предоставляются не по месту нахождения людей во время войны, а за участие в боевых действиях», — отметил чиновник.

Он добавил, что Законодательному собранию Севастополя ничто не мешает принять закон о льготах для жителей осаждённого Севастополя на региональном уровне.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик с такой позицией не согласен: «Люди потеряли статус ветеранов, который они имели на Украине , и именно в его восстановлении смысл этого законопроекта».

Чтобы разрешить возникший спор, глава Комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов ЛДПР ) предложил обратиться к Правительству с просьбой представить расчёты, какие льготы севастопольские ветераны потеряли в связи с возвращением Крыма Россию . После этого депутаты комитета совместно с авторами законопроекта намерены доработать документ.

Героическая оборона Севастополя частями Красной Армии и местным ополчением началась в октябре 1941 года и длилась 250 дней. Фашисты несколько раз пытались взять город штурмом, но удалось им это лишь к июлю 1942 года. Взяв город, фашисты уничтожили почти 27 тысяч мирных жителей. Из 120 тысяч жителей довоенного Севастополя к 1944 году в городе оставалось лишь 4 тысячи человек. Остальные, встав в ряды защитников города, были убиты или угнаны фашистами в плен. Город был освобождён Красной Армией в мае 1944 года. Звание Город-герой было присвоено Севастополю одним из первых — 8 мая 1965 года.