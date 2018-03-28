В столице планируют запустить портал для поиска домашних животных

Столичный комитет ветеринарии совместно с департаментом информационных технологий разрабатывают онлайн-платформу с возможностью поиска пропавших животных и онлайн-регистрации в ветклиники. Об этом сообщил председатель комитета, главный государственный инспектор столицы Алексей Сауткин.

"Мы разрабатываем проект совместный с департаментом информационных технологий. Там будет один из разделов — «Поиск домашних животных», где горожане смогут вносить чип, после чего будет выскакивать сведение, если животное будет найдено", — сказал он, передает РИА Новости

Также на портале будет возможность записи на прием к ветеринару, рейтинг ветеринарных специалистов и раздел для ведения электронных болезней животных.

Специалисты считают, что лучшее средство для идентификации пропавшего животного — чипирование, которое могут провести в любой ветеринарной клинике. База международная, так что в любой точке мира можно проверить питомца и определить его настоящего владельца.

Существуют и другие примеры высоких технологий, которые могут облегчить поиск пропавшего животного. В сети часто пишут о GPS-чипах, однако эксперты говорят, что все это — миф. Тогда на помощь придут спутниковые ошейники, которые будут отслеживать перемещение питомца и передавать всю информацию о его движении на экран смартфона владельца.