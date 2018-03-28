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В Москве планируют запустить портал для поиска домашних животных
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В Москве планируют запустить портал для поиска домашних животных 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Онлайн-платформу с возможностью поиска пропавших животных и онлайн-регистрации в ветклиники могут запустить в Москве в 2018 году, сообщил председатель столичного комитета ветеринарии, главный государственный инспектор столицы Алексей Сауткин.
"Мы разрабатываем проект совместный с департаментом информационных технологий. Там будет один из разделов — «Поиск домашних животных», где горожане смогут вносить чип, после чего будет выскакивать сведение, если животное будет найдено", — сказал Сауткин на пресс-конференции в среду.
По его словам, проект предполагает большой функционал: возможность записи на приём к ветеринару, рейтинг ветеринарных специалистов, раздел для ведения электронных болезней животных.
"Идёт разработка, возможно, мы запустим его во 2-3 квартале 2018 года", — пояснил он.
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