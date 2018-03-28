Наркомафию оставят без средств к существованию

За последние пять лет, только по официальным данным, Россия потеряла около 40 тысяч граждан, погибших из-за употребления наркотиков. Число наркоманов и наркозависимых, согласно результатам общероссийского мониторинга, составляет свыше двух миллионов, причём большая часть из них — подростки и молодёжь до 24 лет. Такие масштабы распространения потребления наркотиков несут серьёзные риски для здоровья нации, отметил министр внутренних дел Владимир Колокольцев , выступая 28 марта на «правительственном часе» в Совете Федерации

Угроза здоровью нации

В целях борьбы с наркотической заразой в России действует принятая в 2011 году национальная Стратегия государственной антинаркотической политики. В рамках этой стратегии МВД ежегодно выявляет более 200 тысяч преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. С 2011 года объём изъятых запрещённых веществ превысил 234 тонны, пресечена деятельность свыше 500 преступных сообществ и ликвидировано 547 подпольных лабораторий. Однако почивать на лаврах ведомству не приходится: наркобизнес активно осваивает новые технологии, прежде всего с использованием электронных сетей.

Наркоторговля в киберпространстве

Росфинмониторинга, Отвечая на вопрос сенатора Людмилы Боковой о том, как ведётся борьба с наркоторговцами, применяющими новые коммуникационные технологии, Колокольцев рассказал о деятельности межведомственной группы, в которую входят представители Генпрокуратуры Минкомсвязи и МВД. Члены рабочей группы выступают за усиление санкций за пропаганду наркотических веществ и готовят новую правовую норму, предусматривающую ответственность за разработку программного обеспечения для сбыта наркотиков.

На повестку дня объективно ставится вопрос об изложении действующего федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществах в новой редакции. В первую очередь с учётом необходимости существенного расширения предмета его правового регулирования. Кроме того, МВД наделено полномочиями ограничивать доступ к электронным ресурсам, используемым для распространения запрещённой информации. В прошлом году в полицию поступило около 50 тысяч сообщений, из которых 20 тысяч обернулись решением о блокировке соответствующего контента. Также усилиями полицейских прекращена деятельность 650 полноценных интернет-магазинов, предлагавших наркотические вещества. Колокольцев особо отметил, что в эту противоправную деятельность вовлечены иностранцы, преимущественно граждане Украины

Наркодельцов приравняют к коррупционерам

«Сложной», по оценке Колокольцева, остаётся обстановка с противодействием легализации доходов, полученных от оборота наркотических средств. Несмотря на то что за последние годы правоохранительные органы провели ряд успешных операций по вскрытию таких фактов, финансовый оборот наркорынка многократно превосходит суммы, установленные по таким делам. rightФактКоличество состоящих на учёте потребителей наркотиков сократилось с 2011 года на 67 тысяч человек. Между тем количество детей и подростков, состоящих на учёте в наркодиспансерах, увеличилось за этот период на 20 процентов.

В этой связи, считает министр, необходимо создать законодательные условия, при которых потенциальные преступники не станут рисковать ради прибыли — слишком высокой будет планка ответственности. Для этого необходимо установить механизм обращения наркодоходов в пользу государства — по аналогии с порядком взыскания имущества, полученного в результате коррупционных преступлений. Такое предложение уже нашло поддержку у Администрации Президента , депутатов Госдумы и представителей федеральных органов исполнительной власти на мартовском заседании Государственного антинаркотического комитета.

Врачи не должны бояться полиции

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Антон Беляков вступился за медиков, которых правоохранительные органы преследуют за выданные ими рецепты на наркотические препараты. Сенатор привёл статистику: около 70 процентов онкобольных не получают жизненно необходимые им обезболивающие лекарства из-за того, что врачи боятся ответственности. «Нужно корректировать законодательство в сторону декриминализации, чтобы вывести медиков из-под жёсткого контроля», — предложил законодатель.

Владимир Колокольцев согласился с тем, что вместо излишнего давления на медиков должен присутствовать «ненавязчивый контроль». Однако отметил, что полностью декриминализовать наркооборот в медицинской сфере тоже недопустимо, поскольку это может вызвать рост злоупотреблений.

В свою очередь, сенатор Людмила Нарусова подняла острую тему о практике подбрасывания полицейскими наркотиков задержанным и поинтересовалась у министра, насколько часто служба собственной безопасности МВД выявляет нерадивых сотрудников. По данным Владимира Колокольцева, в течение прошлого года за подобные деяния были привлечены к ответственности более 20 полицейских, что на фоне сотен тысяч кадров личного состава — совсем немного. «В семье не без урода», — развёл руками глава МВД, напомнив, что ведомство целенаправленно уходит от «палочной» системы и оценивает своих сотрудников не по количественным показателям, а по другим признакам эффективности.

Профилактика, а не наказание

В целях сокращения наркопотребления в последние годы в уголовное и административное законодательство были введены положения, побуждающие наркозависимых к прохождению курса лечения и реабилитации. Между тем, убеждён Колокольцев, чтобы заставить наркозависимых отказаться от наркотиков и добровольно обратиться за медицинской помощью, необходимо дальнейшее совершенствование уголовного законодательства.left71регион В 71 субъекте РФ утверждены планы мероприятий по социальной реабилитации наркоманов.

«Меры уголовно-правового воздействия по отношению к наркозависимым должны носить не только карательный, но и профилактический характер. Поэтому представляется целесообразным проработать вопрос о дополнительной градации наказания, связанного с лишением свободы по части 2 статьи 228 УК», — сказал Владимир Колокольцев, предложив наделить суд правом отсрочить отбывание наказания осуждённому, изъявившему желание пройти курс лечения и медицинско-социальную реабилитацию до их окончания.

Впрочем, речь о профилактике вести трудно, когда на законодательном уровне не определены вопросы социальной реабилитации наркоманов. Меры компетенции и ответственности в этом вопросе до сих пор не могут поделить между собой МВД и Минздрав