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На Кубани ужесточили требования к продавцам спиртного
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На Кубани ужесточили требования к продавцам спиртного 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Заксобрание Краснодарского края внесло изменения в региональный закон о госрегулировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
В курортном регионе решили ввести местный госконтроль за розничной продажей алкоголя. Речь идёт прежде всего о лицензировании этого вида деятельности, а также о более жёстком контроле соблюдения требований к розничной продаже спиртного.
«На мой взгляд, введение норм регионального контроля назрело давно. Наш курортный комплекс — одна из основ краевой экономики. Во всём мире идёт жёсткая, даже жестокая борьба за привлечение отдыхающих. И совершенно недопустимо, чтобы люди, которые приехали к нам отдохнуть, встречали у нас в магазинах нелицензированный фальсификат», — сказал председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.
«Наоборот, как во многих странах Европы, у нас качественное вино должно стать одним из основных региональных брендов. А так называемый винный туризм — одним из перспективных направлений для наших виноградарей и виноделов», — считает парламентарий.
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