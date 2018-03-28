На Кубани ужесточили требования к продавцам спиртного

Заксобрание Краснодарского края внесло изменения в региональный закон о госрегулировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции

В курортном регионе решили ввести местный госконтроль за розничной продажей алкоголя. Речь идёт прежде всего о лицензировании этого вида деятельности, а также о более жёстком контроле соблюдения требований к розничной продаже спиртного.

«На мой взгляд, введение норм регионального контроля назрело давно. Наш курортный комплекс — одна из основ краевой экономики. Во всём мире идёт жёсткая, даже жестокая борьба за привлечение отдыхающих. И совершенно недопустимо, чтобы люди, которые приехали к нам отдохнуть, встречали у нас в магазинах нелицензированный фальсификат», — сказал председатель краевого парламента Юрий Бурлачко

«Наоборот, как во многих странах Европы, у нас качественное вино должно стать одним из основных региональных брендов. А так называемый винный туризм — одним из перспективных направлений для наших виноградарей и виноделов», — считает парламентарий.