Ещё
Неувядающий Сюткин раскрыл секрет своей молодости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Неувядающий Сюткин раскрыл секрет своей молодости 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
22 марта Валерий Сюткин отметил 60-летие. В честь этой круглой даты солист группы «Браво» дал юбилейный концерт, где исполнил свои хиты в компании друзей и коллег. И хотя не все приглашенные на выступление приятели артиста смогли прийти, концерт прошел на «ура!».
При этом многие зрители, которые пришли на юбилейный вечер, с трудом смогли поверить, что их кумиру стукнуло 60. Фанаты артиста были свято убеждены, что ему 40, ну, или от силы, 50 лет. В интервью журналистам Валерий раскрыл секрет своей молодости.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1742949374860030432_220497893"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.92647058823529)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.92647058823529)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Музыкант убежден, что с возрастом наружу выходит характер и если он скверный, то и лицо человека будет выглядеть не самым лучшим образом. Он отметил, что очень важно не заниматься самоедством и завидовать другим. Вместо этого нужно относиться к себе с самоиронией и радоваться самым незамысловатым вещам.
Сюткин признался, что выглядеть на пару десятков лет моложе ему помогает возлюбленная — очаровательная молодая женщина, которая держит его в тонусе, заставляя двигаться. Кроме этого, необходимо быть мудрым, то есть не расстраиваться по мелочам и портить себе жизнь.
Подобные эмоции нужно отставлять на исключительные случаи, когда происходит действительно что-то непоправимое — серьезная болезнь или уход родных и близких, а все остальное, по мнению Сюткина, чепуха, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Woman Hit.
Teleprogramma.pro: последние новости
Олег Анофриев скончался на 88-м году жизни «Целенаправленно пытаются стравить людей»: Аман Тулеев записал видеообращение к жителям Кемерово Наталья Водянова обратилась к россиянам с призывом в связи с трагедией в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина481
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр83
Путин дал поручения Медведеву после трагедии118
В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai89
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово144
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение