Неувядающий Сюткин раскрыл секрет своей молодости

22 марта Валерий Сюткин отметил 60-летие. В честь этой круглой даты солист группы «Браво» дал юбилейный концерт, где исполнил свои хиты в компании друзей и коллег. И хотя не все приглашенные на выступление приятели артиста смогли прийти, концерт прошел на «ура!».

При этом многие зрители, которые пришли на юбилейный вечер, с трудом смогли поверить, что их кумиру стукнуло 60. Фанаты артиста были свято убеждены, что ему 40, ну, или от силы, 50 лет. В интервью журналистам Валерий раскрыл секрет своей молодости.

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Музыкант убежден, что с возрастом наружу выходит характер и если он скверный, то и лицо человека будет выглядеть не самым лучшим образом. Он отметил, что очень важно не заниматься самоедством и завидовать другим. Вместо этого нужно относиться к себе с самоиронией и радоваться самым незамысловатым вещам.

Сюткин признался, что выглядеть на пару десятков лет моложе ему помогает возлюбленная — очаровательная молодая женщина, которая держит его в тонусе, заставляя двигаться. Кроме этого, необходимо быть мудрым, то есть не расстраиваться по мелочам и портить себе жизнь.

Подобные эмоции нужно отставлять на исключительные случаи, когда происходит действительно что-то непоправимое — серьезная болезнь или уход родных и близких, а все остальное, по мнению Сюткина, чепуха, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Woman Hit.