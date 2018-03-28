Курчатовский институт и Санкт-Петербургский политехнический университет подписали соглашение о сотрудничестве

Курчатовский институт , который расположен в районе Щукино, и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) подписали соглашение о сотрудничестве по направлению «Новые производственные технологии».

— Исследовательский центр и университет Петра Великого будут сотрудничать в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации научных кадров и реализации инновационных образовательных проектов, — отметили в пресс-центре НИЦ «Курчатовский институт».

Кроме того, стороны договорились использовать свои ресурсы для совместной деятельности по программе «Новые производственные технологии» на базе Института передовых производственных технологий СПбПУ. В планах — проведение совместных научно-исследовательских, проектно-конструкторских, информационно-аналитических, научно-образовательных и других работ по приоритетным и перспективным направлениям развития науки, техники и технологии в области создания конкурентоспособных высокотехнологичных изделий. (ео)