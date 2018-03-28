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Курчатовский институт и Санкт-Петербургский политехнический университет подписали соглашение о сотрудничестве
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Курчатовский институт и Санкт-Петербургский политехнический университет подписали соглашение о сотрудничестве 

Управа района Щукино 44 минуты назад
Фото: Управа района Щукино
Курчатовский институт, который расположен в районе Щукино, и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) подписали соглашение о сотрудничестве по направлению «Новые производственные технологии».
— Исследовательский центр и университет Петра Великого будут сотрудничать в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации научных кадров и реализации инновационных образовательных проектов, — отметили в пресс-центре НИЦ «Курчатовский институт».
Кроме того, стороны договорились использовать свои ресурсы для совместной деятельности по программе «Новые производственные технологии» на базе Института передовых производственных технологий СПбПУ. В планах — проведение совместных научно-исследовательских, проектно-конструкторских, информационно-аналитических, научно-образовательных и других работ по приоритетным и перспективным направлениям развития науки, техники и технологии в области создания конкурентоспособных высокотехнологичных изделий. (ео)
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