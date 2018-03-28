Факт рождения ребенка не подтверждает нахождение в отпуске по уходу за ним

Работник организации был уволен работодателем за прогул.

Первая инстанция посчитала увольнение по такому основанию законным.

Гражданин не согласился с решением и подал апелляционную жалобу.

Требования его были следующие:

признать приказ об увольнении незаконным; изменить формулировку причины и дату увольнения; взыскать зарплату за время вынужденного прогула; выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск; компенсировать моральный вред.

История дела такова: истец — руководитель отдела продаж не выходил на работу с 24.11.2016.

Причем, каждый день его отсутствия ответчиком подтвержден документально.

Ответчик неоднократно требовал объяснить причины невыхода руководителя на работу.

Свои объяснения работник предоставил лишь 09.01.2017 в виде объяснительной.

Он заявил, что не мог явиться на работу, поскольку был от нее отстранен, его электронный ключ заблокирован, и у него не было доступа к клиентской базе.

Кроме того, руководитель утверждал, что с 24.11.2016 находился в отпуске по уходу за ребенком, однако в деле не было никаких доказательств подтверждения этого факта.

Работник сообщал, что 21.12.2016 он отправлял в адрес ответчика заявление о выходе из отпуска по уходу за ребенком с 09.01.2017 и об увольнении с работы с этой же даты.

Но, факт отправки заявления должным образом не подтвержден — в кассовом чеке « Почты России », представленном в качестве подтверждения отправки, был указан иной отправитель, а из адреса получателя был отражен только индекс, да и то не верный.

17.01.2017 истец был уволен за прогул.

Процедура увольнения по указанному основанию работодателем была соблюдена, суду были представлены документы:

акты об отсутствии истца на рабочем месте за каждый день неявки; требования об объяснении причин отсутствия.

При этом срок привлечения к ответственности не нарушен.

Таким образом, у работодателя были все основания для увольнения сотрудника за прогул. Суд не удовлетворил ни одно из требований истца.

Истец же не предоставил суду доказательств того, что он обращался с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, а сам факт наличия чада доказательством его предоставления не является.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА от 25.01.2018 № 33-925/2018 по делу № 2-3683/2017

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