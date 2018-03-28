СМИ: Глава Кузбасса Тулеев уволил непричастных к пожару чиновников из личной мести 

Чиновники, которых 28 марта уволил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, по должностным обязанностям не могли иметь отношения к пожару в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом пишет The Bell. Как ранее сообщали ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники, глава региона отправил в отставку своего заместителя и руководителя аппарата Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину. Судя по списку руководства областной администрации и распределению обязанностей, ни Зеленин, ни Лопатина и ее департамент не могли иметь отношения к таргедии. Так, Зеленин в основном отвечал за организационные вопросы и документооборот правительства, а департамент Лопатиной — за «реализацию Губернатором Кемеровской области единой государственной внутренней политики на территории Кемеровской области». Чрезвычайные ситуации в регионе курирует первый вице-губернатор Владимир Чернов, потребительский рынок, включая торговлю, — вице-губернатор Сергей Цивилев, строительство — вице-губернатор Александр Шнитко. Чернов и Цивилев 27 марта общались с митингующими на площади у здания областной администрации. Собравшиеся среди прочего требовали отставки Тулеева. Цивилев сначала призвал мужчину, потерявшего в пожаре пятерых членов семьи «не пиариться на крови», а позже встал на площади на колени и попросил прощения у всех «кто попал в эту сложную ситуацию». Сегодня его поддержал Чернов, заявив, что стихийный митинг был «четкой, спланированной акцией, направленной на дискредитацию власти». В августе 2017 года Тулеев резко раскритиковал Зеленина и Лопатину после того, как уходил в отпуск на несколько дней, а вернулся к работе только через три месяца, в течение которых он находился на лечении в Германии. Из-за долгого отсутствия губернатора в регионе появились слухи о его смерти. Вернувшись на работу, Тулеев на первом же совещании отчитал подчиненных за то, что они не опровергали эту информацию. «За этот период чего я только не начитался. Плюс молодцы помощники, они от меня скрывали очень многое. Но я очень обижен на Синицына, прям не скрываю, по-подлому поступил Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь льется несусветная», — заявил тогда Тулеев. Владимир Путин во время визита в Кемерово 27 марта не ответил на вопрос об отставке Тулеева. «Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — сказал президент.
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