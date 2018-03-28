В Москве пройдет международная конференция по топливу

В столице 02.04.2018 года откроет двери международная конференция «Моторные топлива 2018». Само мероприятие будет проходить в помещении отеля «Балчуг Кемпински».

Гости обсудят ситуацию на топливном рынке, рассмотрят различные методики выживания отрасли в современных условиях ведения бизнеса.

Также участники конференции попытаются спрогнозировать собственно цены на топливные ресурсы в 2018 году как в глобальных масштабах, так для розничного покупателя.

Ведь как известно, после поднятия оптовых расценок на топливные материалы на 20%, в рознице цена поднялась только на 5%.

Плюс ко всему жесткая политика государства в плане качественных характеристик топлива. И тут малым предприятиям и частным АЗС приходится буквально выживать в борьбе за клиента. Некоторые даже допускают махинации с контрафактом.

Однако без конечного потребителя в рознице не выживет и отрасль в целом. Поэтому участникам рынка придется искать компромиссные решения и новые схемы ведения бизнеса.