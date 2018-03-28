Мясникович: Беларусь и Россия должны создавать общий рынок без ограничений

«Общий рынок без изъятий и ограничений для хозяйствующих субъектов» — таким видит в ближайшей перспективе действующую экономическую модель Союзного государства Беларуси России председатель Совета Республики РБ Михаил Мясникович

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, по итогам рабочего совещания в Могилеве о подготовке к V Форуму регионов двух стран, политик признал целесообразным проведение «мониторинга» по всему спектру тем, связанных с выполнением договора о Союзном государстве.

Главная цель, по его словам, состоит в том, «чтобы обеспечивались равные права граждан». Спикер подчеркнул, что речь идет не о пересмотре двустороннего договора, а о том, что цели и задачи, которые сформулированы в нем 20 лет назад, «претворялись в конкретных решениях и нормативно-правовых актах, действиях должностных лиц».

Этот серьезный аналитический документ, сообщил Мясникович, планируется «подготовить к Форуму и выработать дополнительные меры для того, чтобы Союзный договор заработал в полном объеме». Спикер назвал предстоящий Форум «очень ответственным мероприятием, которое предполагает много инноваций». Он будет сопровождаться реализацией целого ряда проектов и мероприятий, встреч регионов непосредственно на уровне районов, студенческие слеты, спартакиады.

Планируется, что с июля месяца будет проходить комплекс различных встреч «в формате Форума регионов Беларуси и России с участием молодежи и не только». По словам спикера, пока еще не все организационные вопросы урегулированы, но подготовка идет по графику. Планируется, что Могилев встретит участников Форума в конце сентября.