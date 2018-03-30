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В Самаре приютам для бездомных животных выделят 5,9 млн рублей
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В Самаре приютам для бездомных животных выделят 5,9 млн рублей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Из бюджета Самары выделят 5,9 миллиона рублей на содержание безнадзорных животных в приютах.
— На сегодняшний день на территории города действует 5 таких заведений. Дополнительное финансирование позволит содержать большее количество безнадзорных животных в приютах. Собаки и кошки будут под присмотром. Для них смогут подыскать новых хозяев, — рассказали в администрации города.
По словам чиновников, сейчас регулирование численности безнадзорных животных проводится по принципу «отлов, стерилизация, вакцинация, возврат». При этом подрядчикам предписано использовать только технические средства, которые не травмируют животное.
— После отлова животных направляют к ветеринару. Стерилизованных собак после передержки возвращают в городскую среду, — сообщают чиновники.
Породистых собак с ошейником, которых поймали на улице, содержат в приютах. Информацию о них размещают на сайте Департамента городского хозяйства и экологии и в социальных сетях. Если хозяин не объявился в течение шести месяцев, то для собаки подыскивают нового владельца.
В этом году контракт на отлов бездомных животных выигралро ООО «Современные экологические технологии». За работу компании заплатят 8,85 миллиона рублей.
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