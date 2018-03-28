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«Ростелеком» рассказал о повышении эффективности бизнеса с помощью технологий
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«Ростелеком» рассказал о повышении эффективности бизнеса с помощью технологий 

Newsroom24 50 минут назад
Фото: Newsroom24
Его цель — поделиться с бизнесменами знаниями и опытом, необходимыми для успешного роста их развивающихся предприятий. Организаторами бизнес-встречи стали Центр предпринимательства, Торгово-промышленная палата Нижегородской области и журнал National Business.
Деловое мероприятие собрало более 60 участников, среди которых — владельцы компаний малого и среднего бизнеса, топ-менеджеры нижегородских предприятий, представители сектора услуг, финансового сообщества. С презентациями о масштабировании своего бизнеса выступили руководители сети фитнес-центров, межрегиональной сети ортопедических салонов, федеральной сети кафе с доставкой, компании-производителя сыров.
Представитель «Ростелекома» Юрий Густей, руководитель отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Нижегородского филиала компании, рассказал участникам встречи, как с помощью современных технологий повысить операционную эффективность, увеличить выручку и сократить издержки. Он представил универсальные решения оператора связи для малого и среднего бизнеса, позволяющие экономить на покупке телеком-оборудования и программного обеспечения, штате ИТ-специалистов.
Особое внимание гости встречи уделили возможностям «Виртуальной АТС» — удобной, легко масштабируемой услуге телефонной связи, решающей целый ряд задач для бизнеса.
«Возможность объединить удаленные офисы компании в единую телефонную сеть, выгодные тарифы на звонки по России, а также набор опций показались участникам конференции интересными с точки зрения экономической выгоды. Именно этот аспект становится решающим для тех, кто хочет сэкономить при использовании облачных технологий. Оценить все преимущества сервиса клиенты могут во время бесплатного тестового периода», — подчеркнул Юрий Густей.
Набор полезных функций «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» включает контроль и настройку сценариев обработки и распределения входящих вызовов, голосовое меню (IVR), переадресацию и множество дополнительных функций.
Управление услугой осуществляется через интернет с помощью простого и понятного web-интерфейса. Сервис не имеет географической привязки и может использоваться в любой точке мира, где есть интернет.
Подробную информацию о «Виртуальной АТС» и других услугах «Ростелекома» для бизнеса можно получить на сайте компании https://nnovgorod.rt.ru/b2b/.
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