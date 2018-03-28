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Стоимость добычи песка и щебёнки останется прежней
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Стоимость добычи песка и щебёнки останется прежней 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Процедура разведки и добычи полезных ископаемых в период проведения работ на значимых социальных объектах сохранится на существующем уровне. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал палате отклонить в первом чтении данный законопроект.
Законодательная инициатива заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степана Жирякова и члена Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимира Новикова была направлена на упрощение порядка пользования участками недр местного значения для добычи полезных ископаемых для строительства и капремонта магистральных трубопроводов, объектов железнодорожного транспорта, аэродромов на срок реализации таких проектов.
Участки недр местного значения предлагалось предоставлять в пользование без проведения аукционов на период строительства важных инфраструктурных объектов. Как следствие — устранение проволочек и удешевление стоимости проекта.
Однако члены комитета посчитали, что инициатива отчасти дублирует существующую законодательную норму, предусматривающую упрощённый порядок пользования участками недр местного значения для строительства автодорог общего пользования.
Закон вступил в силу в июле прошлого года и, по мнению парламентариев, вносимые поправки необоснованно расширяют сферу его применения. В пояснительной записке к документу обоснований и статистических данных, подтверждающих наличие проблемы и необходимость принятия отдельного документа, предоставлено не было.
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