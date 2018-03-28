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Дубна скорбит вместе со всей страной о жертвах трагедии в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дубна скорбит вместе со всей страной о жертвах трагедии в Кемерове 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня днем горожане собрались у Дворца культуры «Октябрь» в Дубне. На ступени перед входом ставили поминальные свечи, несли цветы и мягкие игрушки в память о погибших на пожаре в торговом центре в Кемерове.
Жители Дубны говорят, что случившееся — трагедия, которой нельзя не сопереживать.
Мы пришли, чтобы высказать солидарность с кемеровцами, всеми, кто переживает это горе. Не дай Бог никому оказаться в этой ситуации. Мы пришли высказать поддержку, чтобы Господь даровал им силы все это преодолеть
— Анастасия Субботина.
Пришедшая почтить память погибших Анна Полькина уверена, что такое не должно повториться — нигде и никогда. Она пришла, чтобы сказать, что скорбит вместе с кемеровчанами.
В Дубне, как и по всей стране, отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. По инициативе жителей еще одна акция памяти пройдет сегодня вечером у здания
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В ближайшее время в наукограде запланирован ряд проверок в торговых, офисных центрах, учреждениях культуры и спорта.
Мы уже проверили ТРК «Маяк» на предмет запасных выходов. У них автоматика. Такого вопиющего состояния, как в других торговых центрах на других территориях, когда тросами закрывают на замки запасные выходы, конечно, у нас не замечено
— Максим Данилов, глава Дубны.
Память жертв трагедии в Кемерове дубненцы почтили минутой молчания.
В Химках люди несут цветы и свечи в память о погибших в Кемерове.
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